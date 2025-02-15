《协商的技术》3月开播！导演大赞主角阵容：李帝勋就是最大的看点

经典韩剧《密会》、《经常请吃饭的漂亮姐姐》、《春夜》的导演安畔锡带著别具一格的办公室题材剧《协商的技术》回归。

《协商的技术》以企业并购为题材，讲述了一位传奇的谈判专家和他的团队成员们在工作中的故事。 安畔锡导演曾因执导电视剧《白色巨塔》（2007）开创了医疗办公室剧的新局面，此次他将把商业世界带入小萤幕。



与以往的作品不同，安导演尝试了另一种创作方式，他回忆道：「我与编剧从零开始坐下来讨论构思故事，这是我看过完整剧本后选择了第一个作品，觉得故事很有潜力，便毫不犹豫地接下了它。」

同时安导演坚持了自己的原则，那就是所有的电视剧必须要真实。 他强调：「观众在看剧时，绝不能觉得这是假的。」导演对演员们表现出了极高的信任，表示：「对剧中角色和演员的契合度完全满意。」还逐一称赞了演员们，尤其是金大明、成东镒、张铉诚、吴万锡、安贤好、车康润等人，称他们「无可挑剔，演得太好了」。



尤其是对主演李帝勋的表现，安畔锡导赞不绝口：「李帝勋从抵达拍摄现场开始直到到结束，始终保持著『尹周弩』的角色状态。 这部剧的最大看点无疑是李帝勋。」



另外，《协商的技术》3月8日晚正式和观众见面。

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