韩流帝王SUPER JUNIOR东海出道迈20周年 首举办个人fancon！确定4月26日来台开唱！亲送「老婆」情人节礼物

韩流帝王SUPER JUNIOR成员东海今年适逢团体出道即将届满第二十周年，首次举办个人fancon《EAST COAST：WAVE》，在日本举办后取得巨大成功，台湾粉丝就已经不断敲碗期待台湾场，网银国际影视今（14日）正式宣布东海於4月26日於桃园开唱，特别在情人节送上这份大礼，实现之前说过「在能力所及范围之内会尽量来跟大家见面」的诺言，让所有「台湾老婆」嗨翻！

韩流娱乐活动在台大大盛行，南韩艺人频繁来台举办见面会、演唱会，无论是男团、女团或是个人活动的歌手与演员来台都相当受到欢迎，也因此让网友发挥创意和幽默感，以「灶咖大战」为主题，统计最常来台的南韩艺人排行榜，其中2024年韩流帝王SUPER JUNIOR名列第二，包含团体全员、SOLO、各个小分队总共访台次数累积18次，显见SUPER JUNIOR受欢迎的程度以及对台湾粉丝们的重视和宠爱。



SUPER JUNIOR成员东海即将在4月26 日来台举办首场个人fancon《EAST COAST：WAVE》，更多活动最新讯息，请密切锁定 WANIN Visual 官方 Facebook 及 Instagram。



更多活动详细资讯请密切锁定WANIN Visual （网影）粉丝专页

【WANIN Visual 】官方粉丝团：https://www.facebook.com/waninvisualSHOW

【WANIN Visual】官方IG： https://www.instagram.com/waninvisual_show

【网银国际影视】官方粉丝团：https://www.facebook.com/WANINVISUAL

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻