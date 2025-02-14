「姐弟恋匠人」安畔锡这次不拍爱情剧！新剧《协商的技术》是办公室剧，李帝勋银发造型超吸睛！

即将在3月8日播出的新剧《协商的技术》是安畔锡导演的新作，由李帝勋、金大明、成东镒、张铉诚主演，讲述被称为传奇谈判专家的大企业并购专家及其团队的故事。

公开的最新预告中，拥有悠久传统和权威的河泰秀（张铉诚 饰）专务组与追求革新和变化的尹洙诺（李帝勋 饰）M&A组以山人集团爲中心展开激烈的对立。在两个势力的竞争越来越激烈的时候，职员们之间也出现「现在是战争，输了就会被炒鱿鱼」的声音，可以推测出公司内部的杀气腾腾的氛围。



与新上任的M&A组组长尹洙诺不同，河泰秀在很长一段时间里，作爲山人集团的实权人物站稳脚跟，展现压倒性的级别差异。就企业的收购、合并问题激烈对立的情况下，尹洙诺和M&A组会对河泰秀采取怎样的强硬措施？光看预告就让人期待呢！



值得一提的是李帝勋的银发造型备受关注，展现与以往不同形象的李帝勋表示：「角色作为谈判专家，他的完美内心和第一印象想要表现得令人信服，不容易了解的内心，好像隐藏著某种秘密的神秘魅力，这会不会引发观众们的好奇心呢？」而《协商的技术》是安畔锡导演的作品，李帝勋提到一听到是安畔锡导演的作品，就想马上参与，他说：「通过这部作品能见到韩国最优秀的工作人员，非常感谢，也很荣幸。」



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