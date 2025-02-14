RIIZE元彬经常配戴的星星项炼背后的故事！父母熔掉婚戒改做

男团RIIZE的成员元彬以其出众的颜值和独特的魅力迅速吸引了大量粉丝。 他五官立体精致，气质清爽，兼具力量与柔美的舞台表现力，无论是舞台上的动态魅力，还是日常生活中的静态形象，他都完美诠释了「偶像」的定义。

从出道至今，粉丝们发现元彬十分钟情一个星星挂饰的项炼，几乎不离身，之前还在音乐节目拍他近景时，特意拿出来对著镜头展示给众人。最近他就亲自揭秘了最爱item背后的秘密，没想到那么感人。 元彬表示星星项炼原来是父母的婚戒，在自己要前往首尔当爱豆练习生时，爸爸妈妈将婚戒熔了之后重新定制成星星项炼，同时还刻上了爸爸妈妈名字的缩写。 父母拳拳之心在此刻具象化，即使不能陪伴儿子去首尔，也希望以另一种方式时刻伴在他身边。就这样，这条项炼元彬一戴就是6、7年。不仅如此妈妈还特意为元彬做了一条手炼，这也是元彬经常配带的饰品之一。



뮤뱅 엔딩 .. 별 네개

티샤스목걸이귀걸이원빈님얼굴 pic.twitter.com/gEyZyBwgWL — talk… (@bbini_1) April 26, 2024

원빈이 별 목걸이가 진짜 소중한 게 부모님 결혼 반지를 녹여서 만들어 주신 거래 .. 울산에서 서울 올라가서 제대로 연습생 되고나서부터 6년째? 끼고 있는 거라고 pic.twitter.com/ICV6KxZwOC — 박원빈.zip (@0302like) February 11, 2025

得知这一内情的网友和粉丝们纷纷留言表示：「太感动了」、「是被父母全身心爱著的儿子啊」、「爸妈太好了，羡慕」、「都没办法要求他开发一模一样的周边，因为太珍贵了」、「朴家小儿子啊」、「这种东西我都不好意思抢」、「太可爱了，我也想成为你家里的一员」、「 美好的故事，美好的容貌，美好的一家人」、「是希望儿子能成为像星星一样闪闪发光的明星啊，即使不能一直陪伴左右，但心一直跟随在他身边，所以他才这么温柔的吧」等。



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