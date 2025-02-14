李浚赫最新写真，眼神太诱人！专访：我演过很多独特的角色，而《我的完美秘书》刘恩浩也是一种挑战
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李浚赫最新写真，眼神太诱人！专访：我演过很多独特的角色，而《我的完美秘书》刘恩浩也是一种挑战

韩剧   2025年2月14日   星期五13:17   Mico  

（封面图源：Arena Homme+、官方X）

即将播出大结局的热门韩剧《我的完美秘书》李浚赫，登上了《Arena Homme+》3月号的数位封面，展现成熟男人充满魅力的面貌。

李浚赫与法国奢华腕表与珠宝品牌合作，登上最新杂志封面。写真（画报）完美展现了李浚赫深邃而浓烈的气质，他以独特风格驾驭各种腕表与珠宝，在迷人氛围中散发出强烈且神秘的魅力，让拍摄现场人员为之惊艳。李浚赫灵活且富有感性的表情与动作，使拍摄成品更加完美，令人赞叹。

在随后的访谈中，当被问及对於近期创下高收视率并引发热烈讨论的电视剧《我的完美秘书》感想时，李浚赫表示：「过去我接演过许多独特的角色，也一直尝试新的挑战，因此我的作品履历几乎都是特殊角色。即使再演独特的角色，反而显得不那么特别了。所以这次反而是饰演一个『普通人』，成为我履历中最独特的角色。从这个角度来看，《我的完美秘书》对我来说也是一次全新的挑战。」他也坦言，饰演「刘恩浩」这个角色对他而言是一种新的突破。

当被问及未来作为演员的理念时，李浚赫回答：「有些演员拥有明确的个人魅力，凭藉这点就能一直延续演艺生涯。我是否具备这样的魅力呢？我自己也不确定。因为我从未这么做，而是即使面临失败，也不断挑战不同的角色。既然一路以来都是这样累积经验，那未来应该也会持续变化与尝试吧。」这番话进一步提升了观众对於李浚赫未来更多样化角色变换的期待。



李浚赫在《我的完美秘书》中的浪漫演技持续引发热议，该剧将於2月14日情人节晚间10点播出第12集大结局，正式落幕。

▼大结局预告：

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