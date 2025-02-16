韩国校园剧魅力大！黄旼炫《流氓读书会》人气火爆，亚洲三国排第一

男团NU'EST出身的演员黄旼炫连续在电视剧上取得成功，继《无用的谎言之后》，他的新剧《流氓读书会》也成为了全球热播剧。

Tving原创系列剧《流氓读书会》於1月23日首次公开，该剧成功吸引了亚洲观众的关注。 据OTT平台Viu（2月2日至9日的数据统计）显示，《流氓读书会》在印尼、泰国、马来西亚排名第一。 不仅如此，该剧在香港排名第三，在新加坡排名第五，在菲律宾则排名第八，凭藉强劲的势头，证明了韩国校园剧的强大吸引力。



《流氓读书会》是一部超强高校动作剧。 讲述了拥有打斗天赋的尹佳敏（由黄旼炫 饰）为了参加高考而组建流氓读书会的故事。黄旼炫完美融入尹佳敏这一角色，凭藉其清秀的面容与反差强烈的打斗技巧以及搞笑的设定，带来了新鲜的娱乐效果。

早前黄旼炫凭藉电视剧《无用的谎言》曾在Viu平台上获得了三个国家的第一位。 如今《流氓读书会》也取得了不小的成功，再次确认了他的全球人气。黄旼炫目前正在履行兵役中，去年3月进入训练所，预计将继续作为社会服务要员服役至12月。



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