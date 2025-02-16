圭贤10周年亚洲巡回 3.22首度空降澳门

韩国人气男子天团Super Junior成员圭贤的10周年亚洲巡回 KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' 首站於去年12月在首尔开跑，庆祝个人出道10周年。在这次备受期待的巡回中，圭贤前往亚洲9个城市与歌迷相见，3月22日 (星期六)将首次空降澳门伦敦人综艺馆举行 KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' in MACAO，势必掀起扑飞热！

圭贤於去年12月20日至22日在首尔奥林匹克公园Olympic Hall举行为期三天的演唱会，作为亚洲巡回的盛大开幕，首尔演唱会门票更创出开卖5分钟后销售一空的惊人纪录，证明了圭贤的高人气。这是圭贤第二次亚洲巡回，继2024年成功巡访九个城市后，本次巡演更加入澳门和马尼拉站，将与更多不同地方的歌迷见面。这也是圭贤首次在澳门和马尼拉举行个人演唱会，翘首盼望的歌迷终於可以一睹他的风采。

去年是圭贤个人出道10周年大日子，除展开亚洲巡回演唱会，去年11月亦发行首张正规专辑《COLORS》，为10周年庆祝活动揭开序幕。这位多才多艺的歌手透过标志性的抒情、舞蹈和流行歌曲，以及音乐剧曲目，在新专辑中展现他的多样音乐天赋。是次亚洲巡回澳门站已预告会献唱新歌，不同曲风的演绎，加上他温柔的嗓音与舞台魅力，势必吸引更多观众观看他的演唱会。

KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' in MACAO

主办单位：光尚娱乐

协办单位：棋人娱乐

合作伙伴：澳门伦敦人

演出日期：2025年3月22日(星期六)

演出时间：晚上6时

演出地点：澳门伦敦人综艺馆

门票：HKD/MOP 1,699 / $1,399 / $999 (全场座位)

票务伙伴：Cotai Ticketing 金光票务 、大麦网

公开发售日期：2025年2月18日(星期二)

时间：下午5时起

金光票务 (Cotai Ticketing)

网上购票： https://cotaiticketing.com/

电话热线：+853 2882 8818 澳门 ｜ +852 3065 9899 香港 ｜ 4008 42 9018 中国内地

大麦网 (Damai)

网上购票：https://www.damai.cn/

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