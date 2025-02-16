韓國校園劇魅力大！黃旼炫《流氓讀書會》人氣火爆，亞洲三國排第一

男團NU'EST出身的演員黃旼炫連續在電視劇上取得成功，繼《無用的謊言之後》，他的新劇《流氓讀書會》也成為了全球熱播劇。

Tving原創系列劇《流氓讀書會》於1月23日首次公開，該劇成功吸引了亞洲觀眾的關注。 據OTT平臺Viu（2月2日至9日的數據統計）顯示，《流氓讀書會》在印尼、泰國、馬來西亞排名第一。 不僅如此，該劇在香港排名第三，在新加坡排名第五，在菲律賓則排名第八，憑藉強勁的勢頭，證明瞭韓國校園劇的強大吸引力。



《流氓讀書會》是一部超強高校動作劇。 講述了擁有打鬥天賦的尹佳敏（由黃旼炫 飾）為了參加高考而組建流氓讀書會的故事。黃旼炫完美融入尹佳敏這一角色，憑藉其清秀的面容與反差強烈的打鬥技巧以及搞笑的設定，帶來了新鮮的娛樂效果。

早前黃旼炫憑藉電視劇《無用的謊言》曾在Viu平台上獲得了三個國家的第一位。 如今《流氓讀書會》也取得了不小的成功，再次確認了他的全球人氣。黃旼炫目前正在履行兵役中，去年3月進入訓練所，預計將繼續作為社會服務要員服役至12月。



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