张娜拉与新公司 LAELBnc 签订专属合约：「未来我们将全力支持张娜拉的演艺发展，让她能够参与更多优秀作品。」

近年主演热门韩剧《好搭档》、《大发不动产》、《VIP》的张娜拉与新公司签订专属合约，下部作品的选择也引发期待。

演员兼歌手的张娜拉正式加入新公司 LAELBnc，官方表示：「张娜拉凭藉出色的演技与魅力，在多个领域深受大众喜爱，如今她正式加入我们公司。」



张娜拉於 2001 年以首张专辑《First Story》出道，次年透过电视剧《开朗少女成功记》展开演员生涯，并在《童颜美女》、《命中注定我爱你》、《记得你》、《Go Back夫妇》、《皇后的品格》、《VIP》、《大发不动产》、《好搭档》等多部热门作品中担任主角。



特别是去年，她凭藉电视剧《好搭档》在【2024 SBS演技大赏】上荣获最高荣誉——大赏，这也让她在时隔 22 年后，继 2002 年以歌手身份获得歌谣大赏后，再次以演员身份登上巅峰。



对此，LAELBnc 的相关人士表示：「未来我们将全力支持张娜拉的演艺发展，让她能够参与更多优秀作品，进一步巩固她作为值得信赖的演员地位。」并补充道：「能够与张娜拉合作让我们感到兴奋且期待，希望大家能够多多关注并支持她。」

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻