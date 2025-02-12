《单身即地狱4》大结局「四对情侣」配对成功！「人气王」李时安最终选择他，坦言想「公开恋爱」

《单身即地狱4》在11日公开大结局，6男7女在度过火热的10天9夜后，迎来最终的情侣配对。

这季的「人气王」李时安，以出众的美貌和直率的性格，让多位男性出演者的关心集於一身的她，在张泰晤、陆俊諝和金净洙三位的选择下，苦恼到最后。李时安提到与三个男人的关系表示：「和泰晤在一起的时候笑得最多，跟俊諝在一起的时候让我感受到最多样的情绪，很感谢净洙第一个带我去天堂岛，很高兴最后一次天堂岛也是跟你一起。」



最终李时安选择了陆俊諝，她坦言：「其实...我真的觉得我跟俊諝就像旋风一样，跟他在一起的时候比起舒服的感觉，我更感觉到悸动、不自在和尴尬，老是很在意，感到嫉妒和各种情绪，让我确定我的心是属於俊諝的。」最后她更表示：「我想赶快跟俊諝出去成为真正的情侣，还有公开恋爱。」两人是否在现实中成为情侣也备受关注。



最终诞生陆俊諝＆李时安、鞠同镐＆金我璘、金泰焕＆裴智妍、安钟勋＆金慧真四对情侣，对於他们实际恋爱的可能性出现多种意见，哪一对会成爲「现实情侣」延续缘分呢？也备受关注。



而之前制作人金在元曾透露：「这季的结局将成为节目史上最具冲击的一次！」但...多数观众看完纷纷批评：「哪里冲击啊」、「看完觉得好无聊」、「时安的镜头真的太多了，看了觉得有点腻」、「这季是李时安特辑吧？最难看的一季」、「我一路快转到结局」、「结局真的让人无语，最失望的一季啊」、「时安竟然选长发男」等等。



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