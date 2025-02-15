电影《全知读者视角》首版预告公开！安孝燮＆李敏镐双男神同框，却被韩网友批「不身材管理吗？太胖了」

电影《全知读者视角》是幻想小说成爲现实的故事，这是唯一的读者「金独子」与小说中的主人公「刘众赫」拯救灭亡世界的故事。

改编自从2018年开始连载的同名人气网路小说，在全球有众多粉丝，累积点击率已经破亿。宣布拍成电影的时候，选角就受到众多关注，最后确定由安孝燮、李敏镐、蔡秀彬、申承浩、Nana（林珍娜）、Jisoo（金智秀）、朴浩山等人主演。



电影预计在7月上映，今日（15）也公开首版预告，在东湖大桥中间的地铁停运...过不久地铁就翻了，这与安孝燮（饰演 金独子）读过的小说一模一样。之后李敏镐（饰演 刘众赫）在他面前出现，并问他：「你是什么人？」接著蔡秀彬、申承浩、Nana、Jisoo接连登场，特别是 Jisoo 还举起了长枪，充满紧张感！



安孝燮饰演普通上班族「金独子」，唯一的嗜好是阅读网路小说，是该小说的唯一读者，只有他知道结局。李敏镐饰演小说中的主人公「刘众赫」，他兼备不可侵犯的外貌和强大的战斗实力。蔡秀彬饰演的「刘尚雅」是金独子的同事＋伙伴之一、申承浩饰演个性单纯耿直，身材高大壮硕的前军人「李贤诚」、Nana饰演的「郑熙媛」原本只是路人，被金独子发掘实力后获得惊人的成长、Jisoo饰演的「李智慧」认刘众赫为「师父」。

预告一公开立即在韩网引发热烈讨论，韩网友：「除了两位主演，相似度都很好」、「李智慧爲什么举著枪啊」、「李敏镐的片酬是多少，不管理吗」、「比起国内票房，更注重海外销售的选角」、「只有郑熙媛和李贤诚最合适」、「两个男主不身材管理吗？太胖了...」、「刘众赫太胖了ㅠㅠ 看起来好苦涩啊！还有金独子也不适合」、「刘众赫爲什么看起来这么油腻呢」、「女主角们都很适合角色」、「但是安孝燮和李敏镐好像都不适合」、「Nana、Jisoo好帅气」、「不是选角的问题，更担心的是改编」等等。



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