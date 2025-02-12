宋智孝开发内衣品牌还亲自拍摄了宣传海报！奈何生意难做，一天只有一个订单

女演员宋智孝不仅在影视剧圈闪闪发光，还在国民综艺《Running Man》中大放异彩，展现全方位的魅力。 2024年12月，她又自创了内衣品牌，当起了CEO。 不过最近她却在节目里坦露做生意并非易事。

日前播出的《Running Man》中，刘在锡提到身穿奴婢服装登场的宋智孝时表示：「（宋）智孝现在开始做生意了，但最近很苦恼，听说一天只能收到一、两个订单。」Haha则提到宋智孝以伸懒腰的姿势拍摄的内衣画报，并笑称：「你的伸懒腰姿势已经在病毒式传播了。」随后模仿该姿势，引发现场笑声。 宋智孝并未否认众人的话，间接承认了生意低迷，同时还坚定表示：「我会努力的。」



关於宋智孝品牌的讨论也持续展开。 刘在锡提到她的画报时说道：「（宋）智孝有几张拍得非常大胆。」金钟国则淡定地回应：「我们是家人，没什么大不了的。」而梁世灿则模仿宋智孝的画报姿势，调侃道：「我很喜欢啊。」众人幽默互动让宋智孝创业的话题多次被提及，也成为向大众宣传品牌的契机。



去年12月，宋智孝宣布创立内衣品牌，并亲自穿著品牌产品拍摄画报，以大胆的姿势宣传产品。 此外，她还通过自己固定出演的《Running Man》以及刘在锡主持的YouTube综艺《藉口GO》不断向大众分享创业准备及初期经营的日常点滴。去年4月宋智孝作为嘉宾出演《藉口GO》时透露自己正在筹备内衣和香水品牌，并表示这项事业她已经筹备了近8年。



节目结束后，关於宋智孝内衣品牌的话题也在网路引发了热议，有人表示：「目前还看不出与其他品牌的差异」、「虽然有点兴趣，但不确定会不会购买」、「明星的名气并不意味著生意一定会成功」。 也有人持积极态度，认为：「毕竟才刚开始，需要再观察看看」、「她筹备了8年，应该是花了不少心思」等。

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