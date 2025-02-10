【韩网热门】理科母亲给SHINee Key取的胎名是「F1」（推测）
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【韩网热门】理科母亲给SHINee Key取的胎名是「F1」（推测）

综艺   2025年2月10日   星期一15:17   Sani  

（封面图源：IG@youquizontheblock）

SHINee成员Key和母亲一同出演的《刘QUIZ ON THE BLOCK》将在本周三公开。 Key的母亲是医院护士，不久前刚刚退休，从Key出生开始到现在35年间一直坚持写育儿日记，记录了厚厚几大本。 Key说：「我的所有（成长）过程都在里面。」

Key出生那天，母亲是这样写的（右侧部份文字没拍到，翻译时暂且跳过）：「我们的F1比预产期提早出现了来到世上的徵兆。 中秋过后第二天淩晨，羊水破了，去了医院。 11点开始阵痛，间隔越来越短，阵痛更加……下午3点开始阵痛难以忍受，去了产房……大概过了4点？ 真的躺上产床，新生命的诞生... 用尽全力，医生和护士都为了分娩而努力……感觉好像出来了。」
（图源：YouTube@유 퀴즈 온 더 튜브截图）

网友好奇「F1」的含义，有人猜测是母亲给Key取的胎名，而来源可能是遗传学里的孟德尔定律：以「P1」代表亲代，「F1」代表杂交第一代。

究竟是否如此，也许会在本周《刘QUIZ ON THE BLOCK》揭晓！
（图源：IG@youquizontheblock）

韩国网友评论：
1. 妈妈绝对是T人（MBTI中的理性型）
2. 「我们的F1」kkk说得好像爸爸是研究室同僚一样
3. 看第一句时以为我眼花了kkkk
4. 内容全是记录客观事实与过程的时间线kkk
5. 好像某种实验日志kkk胎名也非常独特kk
6. 如果是真的，这就是种T得T啊
7. 种下了T，收获了Key... kkk
（图源：IG@youquizontheblock）

8. F左右翻转就是ᄏ，F1就是后来的키（Key的韩文），这巧合也太奇妙了吧！
9. 这哪里是育儿日记，根本是研究日志啊kkk
10. 是生物研究报告吗kkk
11. 在肚子里的时候也是叫他F1吗？ kkk
12. 日记真的超级T，不是写下自己的想法或感受，而是按时间顺序干净俐落地罗列事实kkkk
13. 长这么大第一次见到如此独特的胎名kkk日记的文字也像研究日志一样... 跟《我独》Code Kunst妈妈的育儿日记相比，完全是两个极端kkk
（图源：IG@youquizontheblock）

14. 完全碾压大部分理科故事
15. 我们教授怀上宝宝时，胎名叫cell kkk
16. Key就连胎名都能成为综艺内容kkk
17. 理解了妈妈为什么能每天都写日记，这就是勤奋的科研人士啊kkk
18. 妈妈字体很好看耶
19. 好羡慕Key的粉丝，小时候被爱著成长的故事已经很美好了，现在连出生那天的故事，甚至胎名都能知道
20. 金起范以后100%会以F1为名发行歌曲kkk当做专辑名也可以

▽本周《刘QUIZ ON THE BLOCK》Key母子相关预告：

出处：https://theqoo.net/hot/3606515822
图源：IG@youquizontheblock

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