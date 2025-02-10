【韩网热门】理科母亲给SHINee Key取的胎名是「F1」（推测）

SHINee成员Key和母亲一同出演的《刘QUIZ ON THE BLOCK》将在本周三公开。 Key的母亲是医院护士，不久前刚刚退休，从Key出生开始到现在35年间一直坚持写育儿日记，记录了厚厚几大本。 Key说：「我的所有（成长）过程都在里面。」

Key出生那天，母亲是这样写的（右侧部份文字没拍到，翻译时暂且跳过）：「我们的F1比预产期提早出现了来到世上的徵兆。 中秋过后第二天淩晨，羊水破了，去了医院。 11点开始阵痛，间隔越来越短，阵痛更加……下午3点开始阵痛难以忍受，去了产房……大概过了4点？ 真的躺上产床，新生命的诞生... 用尽全力，医生和护士都为了分娩而努力……感觉好像出来了。」



网友好奇「F1」的含义，有人猜测是母亲给Key取的胎名，而来源可能是遗传学里的孟德尔定律：以「P1」代表亲代，「F1」代表杂交第一代。

究竟是否如此，也许会在本周《刘QUIZ ON THE BLOCK》揭晓！



韩国网友评论：

1. 妈妈绝对是T人（MBTI中的理性型）

2. 「我们的F1」kkk说得好像爸爸是研究室同僚一样

3. 看第一句时以为我眼花了kkkk

4. 内容全是记录客观事实与过程的时间线kkk

5. 好像某种实验日志kkk胎名也非常独特kk

6. 如果是真的，这就是种T得T啊

7. 种下了T，收获了Key... kkk



8. F左右翻转就是ᄏ，F1就是后来的키（Key的韩文），这巧合也太奇妙了吧！

9. 这哪里是育儿日记，根本是研究日志啊kkk

10. 是生物研究报告吗kkk

11. 在肚子里的时候也是叫他F1吗？ kkk

12. 日记真的超级T，不是写下自己的想法或感受，而是按时间顺序干净俐落地罗列事实kkkk

13. 长这么大第一次见到如此独特的胎名kkk日记的文字也像研究日志一样... 跟《我独》Code Kunst妈妈的育儿日记相比，完全是两个极端kkk



14. 完全碾压大部分理科故事

15. 我们教授怀上宝宝时，胎名叫cell kkk

16. Key就连胎名都能成为综艺内容kkk

17. 理解了妈妈为什么能每天都写日记，这就是勤奋的科研人士啊kkk

18. 妈妈字体很好看耶

19. 好羡慕Key的粉丝，小时候被爱著成长的故事已经很美好了，现在连出生那天的故事，甚至胎名都能知道

20. 金起范以后100%会以F1为名发行歌曲kkk当做专辑名也可以

▽本周《刘QUIZ ON THE BLOCK》Key母子相关预告：



出处：https://theqoo.net/hot/3606515822

图源：IG@youquizontheblock

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