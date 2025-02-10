《慢慢地，强烈地》公开超豪华阵容！卢熙京编剧+宋慧乔+孔刘！车胜元、李荷妮、雪炫也加盟

金牌编剧卢熙京、视后宋慧乔、视帝孔刘，光是听这三位的名声，他们的新作品就不能不追啊。

Netflix方面於10日正式宣布制作新剧《慢慢地，强烈地》（暂定名），并公开了演员阵容。 宋慧乔、孔刘领衔主演，车胜元、李荷妮和金雪炫等人将共同出演。《慢慢地，强烈地》以1960~80年代韩国娱乐圈为背景，讲述了在那个野蛮与暴力横行的时代，那些一无所有却怀揣闪耀成功梦想的人们拼尽全力成长的故事。

编剧卢熙京曾创作过众多经典作品，如《我们的蓝调时光》、《Dear My Friends》、《没关系，是爱情啊》、《那年冬天风在吹》、《他们的世界》等。 导演则是通过《咖啡王子1号店》、《乳酪陷阱》、《Heart to Heart》等作品展现了极具个性的李允贞。

《慢慢地，强烈地》中宋慧乔饰演「珉子」，她从小历经风霜，内心比任何人都要坚韧。 她靠著顽强的毅力生存下来，并在韩国音乐产业中寻找机会，毅然投身其中。



孔刘扮演「东九」，他与「珉子」从小一起长大，后来一同进入音乐行业。 「东九」性格难以捉摸，但对「珉子」言听计从，性格至情至性。



宋慧乔继《他们的世界》、《那年冬天风在吹》之后，第三次与卢熙京编剧合作。 而孔刘则是继《咖啡王子1号店》后，再次与李允贞导演携手。

金雪炫饰演「珉熙」，她从小就与「珉子」有著剪不断理还乱的关系。 她一方面对「珉子」言听计从，却又暗暗与之较劲，展现出理性坚定与叛逆的一面。



车胜元饰演当代最顶尖的作曲家「吉如」，他是音乐界的权威人物，所有经过他之手的歌手都取得了成功。



李荷妮则饰演「珉熙」的母亲「良子」，是一位梦想成为歌手的女性。 尽管家境贫寒、现实冷酷，她依然坚持不放弃自己的歌手梦。



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