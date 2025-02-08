「国民初恋」秀智将回归歌手身份推出新歌！17日发行数位单曲〈come back〉宣传照超美～

（多图）人气演员兼歌手的秀智将以歌手身份回归，好期待啊～～～。

所属经纪公司 Management SOOP 表示：「秀智将於2月17日发行数位单曲〈come back〉。」



与此同时，官方透过 SNS 首次公开了展现新歌〈come back〉氛围的概念照。黑白色调的照片中，捕捉到了秀智朴素自然的日常。她如孩童般纯真的微笑中，带有一丝难以言喻的淡淡忧愁，吸引了众人目光。



这次回归是秀智继 OST 之外，时隔两年多再次以自己的名义发表新曲。久违回归歌坛的她，亲自参与概念构思等制作过程，展现了特别的热情与投入。

〈come back〉由曾与秀智合作〈Satellite〉、〈Cape〉的制作人姜贤敏再次参与制作，以更加深沉的情感描绘秀智独有的音乐世界。

秀智的数位单曲〈come back〉将於17日晚上6点，通过各大音源平台发行。另外，她和金宇彬主演的Netflix新剧《都会实现吗》公开最新剧照引发了热烈关注，剧情讲述了一名休假千年的精灵与一个没有情感的普通女子之间围绕三个愿望展开的故事。金宇彬饰演灯神「精灵」，他在千年后重生。 秀智则饰演「精灵」的新主人，感情缺失的人类女子「佳英」。

▼最后，来欣赏一下秀智在节目《我就是歌手》＜나라는 가수(Moving_Voices)＞的街头live表演：



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