《弱美男英雄Class 2》确定第2季度上线！朴志训准备再次战斗，全新角色加入：李浚荣又饰演反派！

由朴志训、崔显旭、洪庆主演《弱美男英雄Class 1》在2022年11月上线，该剧改编自从2018年开始连载的同名网路漫画。

讲述一名身材矮小又看似纤弱的美少年「延时恩」，依靠头脑、工具和心理与校园内外的暴力学生战斗，征服丛林世界般的校园故事。



由於第一季好评不断，加上结尾埋下不少伏笔，让许多观众们都纷纷敲碗第二季。而《弱美男英雄Class 2》确定通过 Netflix 在2025年第二季度上线，近日公开的最新剧照，吸引大家的视线。



《弱美男英雄Class 2》讲述了爲了朋友而对抗暴力，但最终没能守护朋友而留下心理创伤的延时恩（朴志训 饰），转学到银章高中后，因爲不能再失去朋友选择与更大的暴力对抗，展开的凄惨的生存记和灿烂的成长故事。这季也有全新角色加入，延时恩转学到银章高中遇到的新朋友朴厚民（厉云 饰）、徐俊泰（崔民英 饰）、高贤卓（李敏宰 饰）等。



另外第一季的最后，与延时恩（朴志训 饰）相遇展现紧张感的刘秀彬（崔孝万 饰）也预告第二季的出演，刺激观众的好奇心。再加上延时恩将面对更大的暴力和宿敌罗百镇（裴奈拏 饰）、金成济（李浚荣 饰）。李浚荣这次又要饰演反派吗？他和朴志训之前会有什么样的对手戏，也令人期待！



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