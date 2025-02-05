【韩网热门】秋泳愚就「IG追踪名单」争议道歉！网友更不爽了

因《玉氏夫人传》和《外伤重症中心》风头正劲的男演员秋泳愚就最近引发的「SNS追踪名单」争议公开道歉。

日前有韩国网友在社交平台上公开了秋泳愚的IG关注名单，发现他关注了几十位以身材暴露为主要内容的女网红，甚至还关注了一位曾因骚扰争议而卷入风波的女主播。 争议爆出后，他火速取关40多位女网红，仅保留了演艺界相关人士和同事，但该事件让他的形象受到了一定影响。

秋泳愚在近期的媒体采访中再次道歉，表示：「我意识到自己受到了如此多的关注和爱，应该更加谨慎言行，清晰认识到自己带著个人的意图和想法做事，（这些想法和意图）也会传递给他人，甚至会引发误解。 以后需要更加深思熟虑地做事，尤其是关於我的行为方面。 关於之前关注名单的事情并没有特别的意图，我平时经常看Reels和Shorts，因而关注了这些帐号，对於因此带来的不便，我感到抱歉，今后会更加谨慎。」

当SNS的私生活成为争议焦点时，秋泳愚是否感到冤枉呢？ 他解释道：「只要我做好自己就可以了。 我爱演戏，能够克服这些困难。 虽然是老生常谈，但我真的在努力成为一个好演员、好人。」

韩国网友评论：

1. 道歉了居然被骂得更惨，所以现在的社会反而是做得越错的人越不道歉

2. 总之形象肯定受损了，你可以用小号关注，或者不被发现

3. 男人活得真舒适啊

4. 别道歉了，越道歉越被骂得更惨

5. 韩男就已经够让人寒心的了，那些媚男的女生更让人恶心

6. 看吧，即使道歉了还是会有人抓著不放，又不是犯罪，为什么一有事情发生就要非要把人逼入绝境呢？

7. 本来凭藉《玉氏》和《重症中心》积攒人气中，现在形象碎一地，平时都在看些什么啊

8. 他的演技是我喜欢的类型，求你以后不要再闯祸了

9. 这就是你的兴趣爱好啊，为什么要道歉？ 兴趣爱好和思维方式不会轻易改变的，今后应该会偷偷看吧

10. 这是他的取向啊，那要怎么办？？ 爱看就看，不看就不看，只是之后拍罗曼史剧，观众可能很难入戏吧

11. 看到他那句「自己带著个人的意图和想法做事，（这些想法和意图）也会传递给他人」就知道他根本就没有道歉的意思

12. 幸好道歉了，反正觉得他形象受损的会一直这样觉得，喜欢他的人也会继续喜欢，你不要太在意了，努力拍戏吧

13. 看看他追踪的名单就知道他是什么样的人了

14. 这就是很典型的「用实力回馈大众」的人，既然要道歉的话就好好道歉啊

15. 如果想出道的话就应该多培养脑子，好好管理私生活，要麽就谁都不要追踪，追踪名单为0

16. 有什么好道歉的，你本人就是那样的人啊

17. 要想做女人的生意，就该好好管理脑子啊

18. 比起不道歉的人要好得多吧

19. 不会有人多想的，大家只是觉得你就是喜欢那些东西

20. 再见，本来很有好感的

21. 哇，他怎么可以这么堂堂正正地说出这些话来

22. 再见，你的话体现了你的价值观

原文：https://theqoo.net/square/3600699683

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻