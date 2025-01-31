有够会加戏XD《我的完美秘书》李浚赫&韩志旼电话竟聊「鬼」！金度勋&金允慧羞唱BSS〈Fighting〉

《我的完美秘书》最新第7、第8集花絮特别充满笑声，因为演员们太会加戏、太会即兴演出啦！
前几集的花絮可看到两大男主角，饰演刘恩浩的李浚赫和饰演禹正勋的金度勋有够爱加戏，鬼点子(?)很多，时不时结尾要加个什么，这两集两人也不遑多让，还更好笑了！
先是刘恩浩和姜智允（韩志旼 饰）的睡前讲电话戏码，两人聊了一整晚的对话内容其实是没有剧本的，李浚赫便看著周遭开始「乱掰」（乱编），说自己家里有「鬼」，「戴著眼镜的照明鬼」、「拿著麦克风的鬼」，原来是在说工作人员们。全场人员大概都在忍笑，导演一喊卡全场喷笑。韩志旼和李浚赫分开拍，但韩志旼也接续李浚赫的「鬼」话题乱掰，说自己家里也有戴眼镜的鬼，结束后韩志旼还调皮拍「鬼」本人。
金度勋在禹正勋邀请姜智允吃猪肉汤饭、向姜智允告白的戏码都自行加了台词，和金允慧的喝醉跳BSS〈Fighting〉也有。在演出喝醉戏码前，金度勋暗指金允慧和自己有「世代差」，爆料他们对编剧写的「要加油啊」有不同解读、金允慧不知道编剧是写的BSS〈Fighting〉歌词。金允慧虽然否认，但她的舞是金度勋现场调整的啊！两人边演喝醉边跳BSS〈Fighting〉，金度勋演完都觉得羞耻，但又舍不得结束似的多蹦好几句台词。
金度勋和金允慧还有个很好笑的是，两人在便利商店外一起喝酒吃点心，金允慧即兴表示能否再多买东西，金度勋竟回应：「没有钱……」金允慧瞬间眼睛睁大，全场爆笑，金允慧笑到不行。
观众期待的吻戏花絮当然也有，不过只有大街上拥吻一幕，两人吻完都笑出来。阳台戏码就没有花絮了，大家都觉得很可惜啊！
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