边佑锡AAA颁奖礼见到偶像金秀贤，获得公开示爱「是互相喜欢的关系」！开心回应「以后会更主动靠近前辈」 《星星闪耀的夜晚》结局高贤廷这决定太动人，网：如果韩国所有孩子都有她多好（EP.11-12） IVE张员瑛的理想型：比起「犬相」更爱「狼男」，还附加一个关於性格的条件～

人气女团 IVE 张员瑛在 YouTube 节目《Dex的冰箱采访》上首次公开了自己的 MBTI（性格测试），被主持人 Dex 问了许多关於理想型的问题，让网友们也相当好奇她的喜好。

张员瑛先是分享了大众都很好奇、关於自己的 MBTI，结果她是 ENTJ（指挥官），并补充说：「F（理性）和T（感性）其实只差一点，但我测出来更多的是ENTJ。」并对著镜头开玩笑般的警告大家：「不要用这四个字母来判断我哦！」



PS：ENTJ（指挥官）是天生的领导者。具有这种个性类型的人体现了魅力和自信的天赋，用某种方式映射权威，将人群聚集在一个共同的目标下。

▼ 之后的访谈，节目组出了很多「二选一」（平衡游戏／Balance game）的提问：

问题一：喜欢「犬相」还是「狼相」？

张员瑛表示：「我选狼相。」还补充是要温和一点的狼相，脸部跟眼睛不能太尖锐。



问题二：喜欢偏瘦体型还是肌肉体型？

张员瑛：「喜欢自我管理好，喜欢运动的类型，」、「尽管很忙，但运动依旧是我的日常一部份，是会抽出时间做该做的事情，希望另一半也是如此。」



问题三：性格方面，是否有特别讨厌的习惯？

张员瑛：「不喜欢容易生气的人，讨厌对方没有理由就不高兴，什么都不说就更讨厌了，希望对方可以不拘小节。」、「喜欢善良可靠的人。」



问题四：未来是否有结婚的想法？

张员瑛稍微犹豫并看向镜头外（求助公司的人？），主持人也想著要撤掉这个问题好了，最后还是有回答：「如果遇到了灵魂伴侣，总有一天会结的吧」、「跟著命运走吧」接著极力撇清：「现在的话，是完全不知道。」表示自己专注於事业，现阶段是完全没有对象，也完全没有想法的。

▼访谈过程还提到了引发热烈话题度的「员瑛转」，节目中也重新示范了一遍，影片定位在32:05。



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