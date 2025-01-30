柳演锡立下「《只要有空，》第三季收视公约」表示：「突破5%的话，就出演《我家的熊孩子》」

29日举行的《2024 SBS演艺大赏》中，柳演锡作为颁奖人颁发「最高收视率节目奖」。
柳演锡表示：「我也是作为 MC 引领节目的，所以每次都已收到成绩单的心情来确认收视率，多亏大家的喜爱，所以很开心地确认收视率。《只要有空，》将在温暖的春天以第三季和大家见面。」
之后，主持人全炫茂要他立下收视公约，柳演锡表示：「如果收视率超过5%，我就会出演现在获奖的最高收视率节目。」接著《我家的熊孩子》获得最高收视率节目奖，林元熙就说：「柳演锡你得遵守公约～得出演啊！」
当天，柳延锡也获得Talk真人秀部门新人奖，他说：「其实我没有在《演技大赏》中获得新人奖，但是在《2024 SBS演艺大赏》上获得新人奖，真的太好了。因爲是熟知剧本的演员，所以很担心在没有剧本的情况下开始拍摄。通过节目能和市民们见面沟通、听故事，感到非常珍贵，非常感谢还给我颁发这个奖项，感谢制作组们、感谢让我踏入MC界的刘在锡大哥，他对我来说像MC界妈妈一样的存在，以后我要叫他『M妈在锡』。」
由刘在锡、柳演锡主持的《只要有空，》日前播出第二季最后一集，以全国收视3.7%、首都圈收视4.4%，刷新本季自身最高收视，看来第三季很有机会可以突破5%啊！
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