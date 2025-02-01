JTBC 2025年强档韩剧：朴宝剑化身拳击金牌选手、金惠子&孙锡久组CP、李帝勋染银白发更帅气了 韩网热议「从第一集就好看的剧」，《鬼怪》《信号》《秘密花园》纷纷上榜！得票率最高还是「这一部」

JTBC电视台在2025年一开局气势就超猛！阵容有够华丽，从《Good Boy》朴宝剑&金所泫、《比天堂还美丽》金惠子&孙锡久、《协商的技术》李帝勋&金大明&成东镒，满足各种年龄层的演员阵容，好想赶快看到播出啊。

每年都推出大爆热门韩剧的 JTBC（像是：《夫妇的世界》、《SKY Castle 天空之城》、《财阀家的小儿子》、《车贞淑医生》、《欢迎来到王之国》...等）在2025年也相当强势，强大剧本和坚强的演员阵容与工作团队，令观众们更加期待口袋名单能增加一部值得推荐的「人生韩剧」。



▼2025上半年度预告，JTBC的剧一定会掳获你的心 BAAM！名导演的剧来了～：



《Good Boy》朴宝剑、金所泫

由《坏妈妈》、《怪物》、《18岁的瞬间》沈娜妍导演与《辅佐官–改变世界的人们》李大日作家合作打造，讲述通过特招成为警察的奖牌得主们，与充满不法行为的世界进行斗争的喜剧动作调查剧。





由朴宝剑、金所泫、吴正世、李相二、许城泰等实力派演员们共同主演，朴宝剑是拳击金牌得主、金所泫则是射击金牌得主，用警证代替奖牌的他们，究竟会如何伸张正义呢？！



《比天堂还美丽》金惠子、孙锡久

金鉐润导演再度集合旗下作品《如此耀眼》金惠子与《我的出走日记》孙锡久推出这部全新韩剧《比天堂还美丽》，是一部超越今生的治愈爱情剧，讲述了死去的主角在天堂与所爱之人重逢的故事。



剧中角色上天堂可以自行选择任何年纪的样貌，因丈夫说自己「80岁也美丽」所以老奶奶选了80岁，结果丈夫却自己选了30岁！光看预告就觉得太有趣了啦～。（下图是孙锡久分享拍摄现场的两人互动照，好期待～）





《协商的技术》李帝勋、金大明、成东镒

李帝勋出道以来第一次挑战全新造型，顶著银白发的李帝勋就足够让人好奇，讲述了被称为传奇谈判专家的大公司并购专家及其团队活动的办公室剧。由《毕业》、《春夜》的安畔锡导演执导，总能建构出独特感性作品的世界观，与三大实力派的合作也引人关注。



光是背影就可靠又充满气势！！！



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