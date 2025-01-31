边佑锡AAA颁奖礼见到偶像金秀贤，获得公开示爱「是互相喜欢的关系」！开心回应「以后会更主动靠近前辈」 《星星闪耀的夜晚》结局高贤廷这决定太动人，网：如果韩国所有孩子都有她多好（EP.11-12） IVE张员瑛的理想型：比起「犬相」更爱「狼男」，还附加一个关於性格的条件～

边佑锡上月出席2024 AAA颁奖典礼时刚好和前辈金秀贤坐在邻座，颁奖礼期间多次被目击到靠近耳语、有说有笑，看起来十分融洽。 今日边佑锡接受Starnews访问，提到了与前辈拉近关系的后续故事！

边佑锡表示从很久以前就非常喜欢金秀贤前辈，并将他视为榜样，在颁奖礼见到真人感到非常开心：「虽然在现场只短暂交流了一下，但感觉他比我想像中更好。 原本就很喜欢他，现在更喜欢了。」



수많은 아이돌 칭구들 사이에서

같은 배우를 만나 한없이 기뻐보임

근데 둘이 무슨얘기를 이렇게 재밌게함? 아 질투나 pic.twitter.com/cwF79tQbxe — 당연한 김언트 (@_giantt) December 28, 2024

当被问及金秀贤的魅力时，边佑锡坦率回答道：「他是一位用眼神展现深厚演技的演员。 不仅演技非常出色，外貌也非常帅气，真的非常喜欢。 我特别喜欢美丽的事物。」

颁奖礼结束后，边佑锡在IG分享了在后台与金秀贤、安普贤的合照，三位帅哥在一起真的超级养眼。 聊到一起健身的趣闻时，边佑锡表示其实并没有事前约好，只是早上出门运动时发现金秀贤已经在运动，令人感受到顶级演员的严格自我管理。



边佑锡还回应了金秀贤的「公开示爱」。 颁奖礼后，金秀贤被粉丝问到与边佑锡的关系，回答说「现在成为了互相喜欢的关系」。 对此，边佑锡表示：「与前辈交谈时，感觉彼此之间的能量是相通的。 以后我会主动更靠近前辈。」

此外，由 StarNews 主办的AAA（亚洲明星大奖）自2016年首次举办，是韩国首个将演员与歌手领域合并的综合颁奖典礼。 边佑锡去年凭《背著善宰跑》人气飙升，在2024年AAA颁奖礼荣获最佳男主角奖（大赏）、亚洲名人奖、最佳艺人奖、最佳情侣奖、人气奖，还以柳善宰身份获得最佳OST奖。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻