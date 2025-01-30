韩网友对李浚赫的花式夸奖已达到新高度！欢迎查收「2025年新版彩虹屁」：罗浮宫假扮雕像、当女儿也要加入刘Daddy户籍！ SEVENTEEN夫硕顺分享吵架秘辛：不开心却还要上台表演的话，唱抒情歌会互看对方的人中XD

【影片】粉丝之间有一段话很有名：「SEVENTEEN 13个人之所以能续约成功，是因为还有架还没吵完XD」，吵架的故事又多又有趣～，真的是感情太好了。

男团SEVENTEEN小分队BSS夫硕顺近期以新歌〈CBZ〉（青春就是现在！）回归，成员DK和胜寛出演了张度练主持的人气网路节目《Salon Drip 2》，聊到了关於成员吵架的故事，引起网友关注。

DK先提起他和胜寛练习生时期，曾有过因为吵架而两个月不跟对方说话的经历，当时因为两人是在准备合唱，却因为伤到自尊心而发生了冲突。胜寛说两人感情和睦时，对唱会深情地看著对方，但如果是吵架状态，就会看著对方的人中。



两人亲自示范，看向对方的人中并唱了：「这就是命运～。」重现冷漠无情的live状态，现场主持人和工作人员也因为两人的演绎而忍不住爆笑。XDD



▼影片定位在18:32，吵架只看对方人中的搞笑示范：



他们也表示，虽然成员之间经常吵架，但因为都很爱彼此，珍惜彼此，现在都会把话说开，体谅对方的感受，虽然爱吵却也会很快和好，SEVENTEEN之间感情真的是太好啦～。

▼〈CBZ〉MV已突破两千万观看次数：



▼〈CBZ〉在《M COUNTDOWN》的舞台演出：



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