新年追剧必看！金憓秀、郑星一《揭密最前线》惩治超恶挖眼少年犯，童星文佑镇坏到让人起鸡皮疙瘩，秋瓷炫神秘登场！

由金憓秀、郑星一、朱钟赫主演的Disney+原创刑侦剧集《揭密最前线》故事情节紧凑刺激，让人看得喘不过气超过瘾！最新两集除了秋瓷炫神秘登场引发关注，重头戏更是端出两起迥异的少年案件，其中年仅15岁的童星文佑镇饰演手段恶毒的高智商犯罪少年，凶狠表情与残忍犯案过程让人不寒而栗，不过《揭密最前线》调查小队也不遑多让，就算凶手受到少年法庇护，但代表信仰的摄影机也没有轻易放过他！第三、四集精彩看点全解析，一起来讨论吧！

看点1：杀猫挖眼反社会高智商犯罪少年

第二集结尾揭露杀猫凶手不是拾荒爷爷，而是看似乖乖牌的一名国中生，没想到这名少年有钱有势还心狠到不行，竟然将小学生诱拐至家中杀害并挖其双眼，甚至想诬陷是拾荒爷爷指使自己，再来一招灭口纵火将爷爷也一并杀害！这样残忍的行径却因他未满14岁，在法律上会受到非常多优待，很难让他受到应有的逞罚而让人气得牙痒痒，不少网友更是错棚呼叫《少年法庭》沈法官来主持公道。不过同样是金憓秀饰演的《揭密最前线》吴疏龙组长加上横冲直撞的韩道PD，当然也不可能放过他，一些在法院可能会因为取证不正当的偷拍录音，又或是需要多加未成年人权保护的部分，在王牌节目里可不管这么多，势必用摄影机拍下罪行并让犯罪者付出代价！



饰演触法少年孙俊英的童星文佑镇，2009年出生今年也才满15岁的他就已经是出道8年的老戏骨，当过车银优、朴叙俊、金秀贤、池晟等各路男神的童年角色，这次出演又疯又坏的高智商犯罪少年，不只男扮女装躲侦查让人眼前一亮，举刀猛刺老爷爷的片段更是吓歪观众！



看点2：受性侵少女反杀恶狼检察官父亲

不少人看到第四集的少女弑父案都气愤直呼这才应该酌情从轻量刑！从小受到变态生父性侵，母亲被家暴甚至割舌都不敢反抗，好不容易报警却因父亲检察官身份官官相护被压案，完全得不到正义伸援的少女李宥葳终於对下定决心自己动手反击恶人，但居然还让他留了一口气，隔著萤幕都替宥葳感到超级绝望！



这段吴疏龙组长以自身经历与宥葳交心，更对软弱的宥葳母亲给予体谅包容，让人感受到吴组长从里到外都是很暖的人。而韩道PD替宥葳妈妈转达心意，让母女能再次面对面交心，最后得知宥葳从今往后都能脱离恶人，打从心底为她高兴的两人，在雨中大喊「宥葳你自由了！」的画面真的看得心酸酸。



看点3：秋瓷炫饰20年前悬案关键人物神秘登场

20年前演员车煜星失踪案若是侦破就能保住《揭密最前线》节目避免被收掉的命运，但没想到这个案件牵扯广大且目前看来仍旧疑点重重。当年身为最后一个目击证人的车煜星女友赵海媛，由曾主演过中国知名电视剧《回家的诱惑》走红的秋瓷炫饰演，背靠韩周集团的她在事发后就出境到海外从未回来过，没想到这个关键角色竟然自己主动现身，还找到吴疏龙组长面前说要举报？



当初赵海媛被捕捉到见完车煜星后提著行李箱搭乘电梯离开，成为车煜星失踪案最大嫌疑人，现在却说当时还有另一位女子也曾见过车煜星，她会是在说谎还是提供真实线报，若是真相又为何要隐瞒多年，而那名女子又会是谁？更没想到的是这起旧案的内幕曾经也是要在《揭密最前线》拨出，却被内部人员偷走母带，而这名小偷如今就是KNS电视台社长，看来这就是高层一直阻饶吴组长调查此案的原因，这起案件牵连一定不小！



看点4：板机博士发布吴组长裸照再次示威

「板机博士」从第一集开始匿名爆料电视台偷情丑闻就一直步步紧逼《揭密最前线》节目组，这集更过份直接将吴疏龙组长裸照上传网路！尽管知道偷拍裸照的是吴组长的孬种男友黄记者，之前的偷情影片也是黄记者和另一名主播扮演的，但现在仍旧不知道是谁在背后偷偷取得性爱影片与裸照，现在线索带出的宋艺琳主播看起来也不简单的样子。



吴组长面对裸照风波仍问心无愧正常出勤，韩PD也开始认可调查小队，还来一场英雄救美，与姜气虎打打闹闹的CP也很可爱，整个《揭密最前线》节目组看似再往好的方向发展，没想到第四集结尾直接来个建筑倒塌，大场面让人等不及想看下一集啦！



春节连假在家不用怕剧荒，KSD 私藏年假片单大公开！除了新剧《揭密最前线》，还有赚掉编辑大把眼泪的《照明商店》，《来自地狱的法官》当然也是真心必看，悬疑惊悚爆笑催泪全部通通有一个也不放过，让你整个年假看得又哭又笑又爽又叫，保证宅家追剧完全不无聊！

Disney+ 原创刑侦剧《揭密最前线》每周三下午16:00独家上线新集数。

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