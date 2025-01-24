【结尾有雷】宋慧乔新片《黑祭司2：暗黑修女》未上映先被质疑「厌女」！导演制片火速澄清：反而是颠覆传统框架

宋慧乔首次挑战灵异惊悚类型电影《黑祭司2：暗黑修女》，日前举办试映会后有观众指出剧情和台词涉及厌女、令人不适，在网上引发抵制潮。 正式上映前日，导演及制片人做出极力澄清。

*本文前半部份不涉及剧雷，若想知晓具体细节可以读到最后~

《黑祭司2：暗黑修女》由宋慧乔、全余贇、李阵郁和文佑镇主演，剧情讲述为了帮一位恶灵缠身的少年进行驱魔仪式，修女们拼命奔走并与恶灵正面对决的故事。 这部电影是2015年上映电影《黑祭司们》番外篇，由《解决士》《拳力倒数》的导演权赫宰执导，将於今日（1月24日）在韩国和台湾同步上映。



近日在韩国举办观众抽签试映会后，有网友PO文表示电影有「厌女」嫌疑，例如剧情和台词包含大量辱骂女性、贬低女性身体的内容，结局安排更难以称得上是女性叙事，无法相信这样的设定出现在2025年。

随后大量网友表示震惊，不理解演员为何接拍这样的内容，原本买了预售票打算和家人一起观看，如今必须重新考虑。 与此同时，也有人表示反而更加好奇电影内容，打算一探究竟。



23日，电影制片人之一吴孝真接受采访时对「厌女」质疑做出回应，表示孕育恶魔是灵异惊悚题材中一直存在的设定，而《黑祭司2：暗黑修女》试图超越和颠覆这一设定，片中恶魔攻击女性的身体、制造疾病，其实是隐喻尤妮娅修女因自身性别而遭受的限制和压迫。吴孝真认为修女最终以自己的方式击倒了恶魔，因此这部电影「更接近於一个颠覆既有框架的故事」。

权赫宰导演认同这一创作意图并努力加以呈现，称附魔过程中并没有特意突出特定的身体部位，而是著重表现恶魔对尤妮娅进行恶毒攻击的邪恶本性，并且在结局中「很好地呈现了尤妮娅用自己的方式击败恶魔」的情节。



此外，《黑祭司2：暗黑修女》宣传时称是《黑祭司们》的续集、番外篇、第二个故事，但制作班底几乎完全不同：导演从张在现换成权赫宰，前作的监制李宥珍在续作中与吴孝真一起担任制片人，编剧则没有公开具体信息，韩媒报导只透露是不止一个人。

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参加试映会的网友透露称，电影设定是尤妮娅罹患子宫癌失去生育能力，驱魔后将恶魔锁在自己的子宫里，然后投火自尽。台词频繁提到「子宫」，恶魔有大量辱骂性台词，例如「臭婊子」「娼妓」「腐烂的子宫」等等。 驱魔后尤妮娅在疑似幻想的世界中见到小孩，小孩说谢谢，尤妮娅的腿下面开始淌血。

有网友认为导演借恶魔之口讲出侮辱女性的台词，本意应该是对该观点表达反对和批判，但或许是表现手法超出观众理解能力，未能确切传达出批判的意图。

韩网友：「内容好恶心」「恶魔其实是韩男吗」「为什么不把恶魔封印在男人的睾丸或前列腺里？」「修女可以自杀吗？ 这不是亵渎神圣吗？」「我以为是双女主、面向二三十岁女性的电影，这部片的观众群体到底是谁呢？」「请向修女和《黑祭司们》道歉」。

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