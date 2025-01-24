热门韩剧《玉氏夫人传》的【8大金句】给人活下去的勇气！林知衍逆袭成大善人：「将来不管做什么，记得都要为自己而做」

推荐大家过年期间可以全家一起观赏的优质古装韩剧，由林知衍（林智妍）与秋泳愚（秋英宇）主演的《玉氏夫人传》迎来大结局，目前是同时段的收视冠军，网友更大赞故事反转精彩、毫不拖戏，男女主角非常有CP感。

本剧讲述奴婢出身的狗德（林知衍 饰）意外成为贵族小姐玉太永，不分贵贱、善待身边的人，为他们争取更好的生活，真正是一位大善人！成允谦（秋泳愚 饰）也为了守护她不惜付出所有，成为她最坚实的后盾。



金句一：「这是你自己开拓出来的可贵人生，你充分有资格拥有这个人生。」



金句二：「来～跟著我说，我是最棒的，我很厉害！」而且要大声一点～。



金句三：「让那些天天辛苦度日的人感到幸福，哪怕是一下子也好，让他们得以忘却疲惫，那不就是艺人们所拥有的力量吗。」



金句四：「将来不管做什么，记得都要为你自己而做。」



金句五：「你们所抢走的并不只是钱财，还有珍贵的梦想，你们哪怕是以命偿还，也无法前往极乐世界。」



金句六：「不需要太过努力和激烈竞争，也能过得幸福。」



金句七：「无论是挫折还是失败，他都得亲自经历，得自己吃过苦之后，才有办法加以克服。」



金句八：「我人生中最幸福的日子正在进行中，完全不知道我们将会面对什么事，这就是那么幸福的日子。」



古装韩剧《玉氏夫人传》将於1月25-26日在「黄Viu」迎来精彩大结局，香港观众亦可一并收看最新集数。

（接下来谈及大结局前的最新剧情，请谨慎往下拉）



女主狗德好不容易和初恋男主修成正果，但还是被人揭发了假扮玉太永小姐的身份，被抓起来关押，准备面临严苛的审问，不过一切未成定局，最后她能否迎来幸福结局？未来又将过著怎样的人生，令人非常好奇！！



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