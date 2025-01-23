漫改剧《流氓读书会》开播4看点！黄旼炫变身「想好好读书的打架天才」为了角色坚持饮控和运动！

由黄旼炫、韩智恩、车禹闵、李宗贤、申帅贤、尹相贞、孔道宥主演的《流氓读书会》即将在今晚（23日）首播，现在就跟著小编一起看看开播4大看点吧！

开播看点1：改编自人气网漫的《流氓读书会》

《流氓读书会》改编自网漫，目前出到第三季，应该有不少人都有看过漫画吧？当时确定电视剧化后不少人都相当期待！这是一部高中动作喜剧，讲述少年尹佳敏（黄旼炫 饰）一心想认真读书，但是他的才华只在打架上，为了追寻读书梦，他在全国最差的流星工业高中组建「学习小组」后，开始准备入学考试 ...



开播看点2：黄旼炫的动作演技

黄旼炫饰演的「尹佳敏」是即使拼命学习，成绩也不会提高的人物。看似有著温顺的外表，但...实际上他也具备令人意外的战斗力，戴眼镜跟没戴眼镜根本是两副面孔呀～



而黄旼炫为了饰演「打架天才」尹佳敏这角色，还到动作学校练习武打戏和上课；爲了保持尹佳敏灵巧的外形，拍摄期间他也一直坚持饮控和运动，做了彻底的准备！之前他在《还魂》的动作戏就受到好评，这次在《流氓读书会》的动作戏又更多，让人期待他的大变身！（偷偷说预告中还大秀白皙腹肌，这是一定要看吧 XDD



开播看点3：关键角色车禹闵

车禹闵饰演的「皮韩蔚」是流星工业高中排名顶端的人物，是黑帮「延白派」老大的儿子，心思也难以捉摸。对於「皮韩蔚」这角色，车禹闵也表示：「比起认同他人，更喜欢处理妨碍前进的人物。」而尹佳敏组建「学习小组」，两人之间会展开什么样的对决，想必也是一大看点！



开播看点4：校园女神教师韩智恩、「学习小组」成员

韩智恩饰演校园女神教师「李瀚琼」也是「学习小组」的坚实后盾。她带著秘密来到尹佳敏所在的流星工业高中，她的加入会带来什么样的变化呢？与尹佳敏又会擦出什么样的师生火花，也令人好奇！



申帅贤饰演的「李智友」重视的是朋友之间的友情，性格无法忍受不义；李宗贤饰演全校第二名「金世炫」，虽然性格很冷漠，但是会以傲娇的魅力与大家展现现实朋友间的化学反应，值得一提的是这也是李宗贤的出道作品。尹相贞饰演的「崔熙媛」是个有创意、忠於感情表达有4次元魅力的人物；孔道宥饰演被尹佳敏的战斗力迷住而进入学习小组的「李俊」。



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