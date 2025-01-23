终於等到！IU＆朴宝剑《苦尽柑来遇见你》青涩春季海报＆预告曝光，确定3月7日在Netflix公开！

哇！这部真的导演＋编剧＋演员阵容都很厉害，好期待！

Netflix 韩剧《苦尽柑来遇见你》（您辛苦了）由 IU（李知恩）、朴宝剑、文素利、朴海俊主演，剧情以「四季」形式讲述於1950年代济州岛出生的「爱纯」和「宽植」一生的故事。



今日（23）《苦尽柑来遇见你》也终於公开海报和预告片啦！公开的春季海报中，以黄色油菜花田爲背景，IU 和朴宝剑紧紧牵著手的样子吸引人们的视线，穿著制服和运动服的两人，给人一种稚嫩又青涩的感觉，期待接下来期待季节的海报呀！



公开的预告中，伴随著活泼的音乐，从油菜花田到充满人情味的市场，有漂亮的大海和柿子树，展现两人成长的济州岛的样子。帮忙穿鞋、偷偷地牵手、互相插花，虽然偶尔会神经质地大喊大叫，但真的好青涩！朴宝剑说：「但是...你很漂亮！」IU 也害羞地回应，让人更加期待他们的化学反应啊！从春、夏到秋、冬，流逝的时间里，他们会展现什么样的故事？也令人好奇。





另外，《苦尽柑来遇见你》由《Signal》、《我的大叔》金元锡导演执导，《三流之路》、《山茶花开时》林恦賰编剧执笔，将在3月7日於 Netflix 上线。

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