【韩网热门】从aespa来看，偶像似乎没必要太早出道

现在很多2010年生、2012年生的小孩都出道了，aespa则是是年龄足够才出道的感觉。 所以她们的概念更丰富多样，年龄层也都差不多，给人感觉彼此之间的关系很好。 现在的孩子们真的太早出道了... 感觉还没经历青春期就出道。 即便20岁出道也不晚啊。

Karina和Giselle是2000年出生，出道时20岁; Winter是2001年出生，出道时19岁; NingNing是2002年出生，出道时18岁。



韩国网友评论：

1. 从精神健康角度看，也是20岁之后出道明显更好

2. BLACPINK也是全员成年的时候出道的啊，我也觉得比起让太小的孩子出道，让当了很久练习生的成年人出道比较好。 最近的新人里RIIZE不算太小，很喜欢

3. 因为像成熟的女生，反而让女粉丝更加疯狂。 说实话，十五六岁的小孩不管对男生还是女生来说都很难成为本命...

4. 至少完成义务教育、中学毕业之后再当练习生或出道吧，现在的偶像们太小了

5. 同意，比起太年幼像小孩一样，我也喜欢至少20岁的、稍微成熟、带有姐姐气质的kkk

6. 为什么要写这么长的文章来为「aespa老了」护航？

7. 最近的偶像几乎都是国小或国中学历，这真的有点问题。 甚至NewJeans的Hyein连小学都没毕业，虽然说是她自己的选择...

8. 每次发这种文章，就总有人跳出来说以前也有很年轻的孩子出道，但说到底，从以前开始就让14岁、15岁的孩子出道的偶像业界本身不就是很诡异吗？ 那些孩子刚刚进入青春期，却被剥夺睡眠、饮食不足、过度操劳

9. 反而是大肆炒作年龄小才是真的让人无语...

10. 以前Girl's Day素珍年纪和Karina一样时就被骂年纪大、被叫做「姨母」。 比起以前，现在对偶像的年龄确实更宽容了

11. 十几岁出道，如果像NewJeans那样走极致清纯路线还情有可原。 但问题是，他们却让十几岁的小孩来诠释20代中半也能消化的Girl Crush、可爱、性感等概念，这就有问题了吧

12. 真的，因为太小就出道，才会发生像NewJeans那样的情况啊

出处：https://pann.nate.com/talk/373829122

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