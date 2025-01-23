姜泰伍&李先彬「恶缘」浪漫喜剧《马铃薯研究所》预告公开：当乡村研究员遇上资本主义男该如何心动！

透过热门韩剧《非常律师禹英禑》爆红的姜泰伍退伍新作，搭档《酒鬼都市女人们》实力备受肯定的李先彬，新剧《马铃薯研究所》公开首波预告和双人海报啦！好期待～～。

这部充满新鲜气息的 tvN 浪漫喜剧《马铃薯研究所》公开了最新预告，影片中充满轻松愉快又令人心动的氛围，让人更加好奇他们将如何展现这段故事。



▼《马铃薯研究所》首波预告：在只爱马铃薯的李先彬面前，突然出现的姜泰伍！比新鲜马铃薯还要清新的浪漫喜剧登场。



剧情讲述了人生以马铃薯为中心的研究员－金美京（李先彬 饰），某天，冷酷的原则主义者－苏白虎（姜泰伍 饰）闯进了她的生活，两人如旋风般展开了一段治愈系的浪漫喜剧。





剧中，爱上马铃薯的研究员金美京是一位爽朗且直率的人物，因苏白虎的出现，她的生活开始经历戏剧性的改变。苏白虎虽然拥有能让人回忆起初恋的明朗笑容，但实际上是一位冷酷无情的原则主义者。当他来到这个无法用原则解释的马铃薯研究所后，遇上了难以预测的金美京，人生也随之发生改变。



《马铃薯研究所》共12集，将於3月1日晚上9点20分首播。



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