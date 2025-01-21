IU cover 女团 IVE 的出道曲〈ELEVEN〉广受好评！成员感叹：「编曲太棒了」、「太像前辈的风格了」

IVE的〈ELEVEN〉已经够有特色了，结果 IU 唱起来完全变成了自己的歌，大提琴在一旁搭配真的是神来一笔～！赞！！！

人气女团 IVE 登上了 IU 主持的人气网路节目《IU's Palette》，在互唱对方歌曲的环节中，IU 选了 IVE 的出道曲〈ELEVEN〉，并展现了她出众的歌唱实力。



IU 唱完后，IVE 成员们也相当感动喜欢，张员瑛大赞：「编曲太棒了吧！」秋天感叹：「太像前辈的风格了！」沉醉在 IU 的版本之中，IU 表示自己倾注了很多的心血，特别是前奏的大提琴，叮咛他可以夸张一点、刮得更大力一些！造就了经典的开场。



▼影片定位在45:34可以听两边完整的版本，IVE 则选唱了 IU 的〈Holssi〉，团体合作让歌曲更加丰富，展现美妙的音色：



网友留言：「说真的，IU的声音太疯狂了...」、「IU 有她自己的风格，而且她真的很擅长」、「原曲已经很好听了，但IU的编曲真的很疯狂，真的超级好听」、「IU 的现场表演太疯狂了！唱功爆发ㅠㅠ简直太棒了！」、「IU 的风格完全自成一派」、「摇滚民谣太适合 IU 了」、「能上这节目的歌手团体都是很有实力的」

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