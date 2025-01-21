宋慧乔为《黑祭司2：暗黑修女》学吸烟，提前练习6个月！出道30年首拍灵异惊悚片原因公开

由宋慧乔和全余贇（全汝彬）等主演的电影《黑祭司2：暗黑修女》昨日下午在首尔举办媒体试映会暨记者会，宋慧乔谈到第一次出演神秘学类型电影的契机，以及为诠释角色做出的特殊准备。

《黑祭司2：暗黑修女》是一部灵异惊悚片，作为2015年《电影《黑祭司们》的续作，讲述一群人为拯救被强大恶灵附身的少年，投身於禁忌仪式的故事。 宋慧乔表示原本就很喜欢看恐怖电影，妈妈也喜欢恐怖片和灵异惊悚电影，母女俩经常一起赏片。

而这部作品与她格外有缘：「拍完《黑暗荣耀》后，我并不想再次回到爱情故事类型中，因此一直在寻找以类型剧为主的剧本。 当时读到了《黑祭司2：暗黑修女》的剧本。 虽然明知将会是一个艰难的挑战，但我很好奇或许能展现出我所不知道的全新表情，因此决定接拍。」



宋慧乔在片中饰演尤妮娅修女，对这一角色的纯朴与坚韧感到敬佩：「根据剧本，尤妮娅修女一心想拯救被恶灵附身的孩子，但如果换作是我自己，可能会纠结很久。 在拍摄时，我与导演和搭档全余贇（全汝彬）都怀著『因为我们是修女」的心态投入角色。」



这一角色与宋慧乔以往的形象都十分不同，也是她第一次在电影中演吸烟戏。 因为宋慧乔本身不吸烟，为此十分苦恼，从电影开拍前6个月就开始练习吸烟。 电影开头第一幕就是尤妮娅吸烟的特写画面，宋慧乔说：「我不想做得很假，所以在电影拍摄期间，不仅用心练习演技，也努力练习吸烟。」



《黑祭司2：暗黑修女》由宋慧乔、全余贇（全汝彬）、李阵郁、文佑镇主演，将於1月24日在韩国与台湾同步上映。



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