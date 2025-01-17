《现在拨打的电话》「白司彦」发言人3/22来台出差！柳演锡首次台北粉丝见面会《The Secret Code : Y》1/26中午远大售票开卖 不用飞韩国也能体验韩国音乐剧！「小迷糊」李奎炯变身北韩军官上演《爱的迫降》电影版！男二韩胜允帅气酷似池昌旭〜 《星星闪耀的夜晚》描写韩国演艺圈黑暗面？秒联想胜利&《PRODUCE》安俊英PD（EP.5-6）

韩国实力派演员柳演锡 (Yoo Yeon Seok) 将於2025年3月22日（六）举办以《The Secret Code : Y》为主题的粉丝见面会，这是他出道21年来首次在台演出，活动地点位於信义剧场Legacy MAX，柳演锡将透过精心设计的环节，为影迷献上一场独特又温暖的夜晚，让粉丝们感受他的真挚魅力与亲切风采。

柳演锡自出道以来，凭藉多部创下高收视的经典韩剧如《请回答1994》、《浪漫医生金师傅》和《机智医生生活》，成功诠释了各具特色的角色。他从《请回答1994》中帅气深情的七封，到《浪漫医生金师傅》中坚毅专情的姜东柱，再到《机智医生生活》中温暖阳光的安政源，演技自然流畅，还有《心情好又暖》、《爱情的理解》等爱情小品，邻家暖男到加上专业职场人士的绅士气质，深深打动观众，成为广受粉丝喜爱的疗愈系男神。私下的他兴趣广泛，不仅热衷演戏，还擅长爵士鼓、冰球、高尔夫，更喜欢露营和烹饪。他同时也积极投身公益事业，关注儿童、青年教育与动物权益等多个领域，戏里戏外都是大暖男，被赞誉为「国民理想型」。



2024年底，柳演锡在MBC剧集《现在拨打的电话》中挑战全新角色「白司彦」，脱下医生白袍化身成西装男神，展现出高冷霸总的强大气场，该剧融合悬疑与情感，讲述因一通神秘电话而被卷入连环谜团的故事。柳演锡饰演的「白司彦」是一位看似人生顺遂，实际上却深藏许多秘密的角色。他时而冷静霸道、时而脆弱笨拙，甚而痛苦崩溃，加上直进又深情的宠妻行动，完美诠释角色的层次感，让观众完全沉浸於他的演技之中，第12集大结局的瞬间收视最高达10.1%，同时，在串流平台也荣登全球33个地区排名第一，成为跨年讨论度最高的韩剧。柳演锡与搭档蔡秀彬的精彩对手戏，在MBC演技大赏中荣获「最佳情侣奖」，被赞誉根本是青龙等级演技在演戏，再度证明了他的萤幕魅力与实力。

柳演锡《The Secret Code》粉丝见面会将以更加完整的形式，透过精心编排的表演、充满趣味的互动以及温馨的分享，为在地影迷带来满满惊喜与感动。「这是一个与粉丝分享点滴、共同创造新回忆的宝贵机会。」柳演锡诚挚地表示，希望藉由这场活动，让影迷看到更多萤幕外的自己，从戏剧中的动人形象到现场趣味十足的互动，透过多样形式展现最真实的柳演锡，与粉丝一起揭开《The Secret Code》的神秘面纱。也别忘了他是在音乐剧同样有杰出表现的全能演员，歌喉好到被誉为是被演员担误的歌手不为过，这次他也为新戏《现在拨打的电话》献唱OST〈Say My Name〉，3月22日的台北见面会中，也将是所有喜欢他的台湾粉丝人生首次能现场听到柳演锡唱歌的最好机会。



宠粉的柳演锡也特别准备了一系列专属粉丝的福利，不仅有团体合照与欢送环节，也有击掌的专属福利，让影迷们近距离感受柳演锡的诚意与温暖，回馈粉丝长久以来的支持与热爱。柳演锡《The Secret Code》粉丝见面会门票将於2025年1月26日中午12点透过Ticket Plus远大售票系统正式开卖。更多活动详情与购票资讯，请关注主办方公告，一起期待这场专属於粉丝的感动时光！



活动详情与售票资讯

活动日期：2025年3月22日（六）

演出时间：18:00

演出地点：信义剧场Legacy MAX（台北市信义区松寿路11号6楼）

票价：

A区座席：$5,600

B区座席：$4,600

C区座席：$3,600

身心席：$2,800





售票系统：Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台

开卖时间：2025年1月26日 中午十二点

主办：瑞田文创

协办：源创国际、星石娱乐

官方公告网址：https://www.facebook.com/share/p/1A5hZAtktF/

主办官方连结：

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