润娥新剧《暴君的主厨》换男主！朴成焄「手滑传谜片图」下车，《名校的阶梯》新人李彩玟有望替补

据韩媒，演员李彩玟接到润娥新剧《暴君的主厨》出演邀约，正在积极考虑，随后tvN和李彩玟所属社也证实了这一消息。

《暴君的主厨》改编自网路小说《作为燕山君的主厨生存下来》，讲述一名法餐主厨在登上事业巅峰的瞬间穿越到过去，遇到了既是极恶暴君也是顶级美食家的国王，展开跨越500年的奇幻生存爱情故事。 因《来自星星的你》导演张太侑执导，润娥出演女主角而备受关注。





原定出演男主的演员朴成焄12月30日在个人IG PO出《鱿鱼游戏》主题谜片封面，尽管立即删除仍在韩网引起争议，第一次解释称是确认DM时失误上传，第二次声明颠覆前次说法，称是试图将问题图片传给负责人时不慎保存和上传。 8日进行的《鱿鱼游戏2》采访中，朴成焄再次流泪道歉。

不过韩国网友仍不买账，认为事件本身已经很无语，事后的公关处理亦缺乏说服力，纷纷留言表示难以观看朴成焄出演爱情剧，希望润娥换搭档。 剧组原计划1月2日进行剧本围读、陆续开始试拍，目前处於全面叫停状态。

最终，朴成焄所属社BH娱乐在11日宣布，与电视剧制作方Studio Dragon商议之后决定下车，演员本人和所属社也多次为该事件道歉。



李彩玟是近期冉冉上升的新星，2021年通过《High-class》出到，2023年以《浪漫速成班》乖学生「李善才」首次给大众留下印象。 去年在Netflix剧集《名校的阶梯》担任男主角，今年还有与卢正义联袂主演的漫改剧《芭妮与哥哥们》即将在4月通过MBC 播出。



此外，李彩玟还参与了李俊昊主演的漫改剧《CA$HERO》，若加上《暴君的主厨》，今年将有3部作品即将与观众见面。



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