SHINee成员Key在演唱会中晕倒，因自身状态不佳向粉丝们道歉并致谢：「对不起，也谢谢大家」

人气男团 SHINee 的成员 Key（金起范）在演出期间状况不佳，原来是因为生病了，但仍为了粉丝们坚持登台表演。

Key 於1月11日至12日参加了在首尔高尺巨蛋举办的SM娱乐公司成立30周年纪念演唱会《SMTOWN LIVE 2025》。然而，当时他因感冒与身体不适的情况，状态欠佳。

事后粉丝才得知，Key 是为了粉丝们而坚持登上舞台。从公开於各大线上社群的影片中可以看到，粉丝表示他在舞台表演结束、灯光熄灭后倒下，一旁的珉豪搀扶下才顺利离开。

而 Key 在12日透过粉丝社群平台留言：「大家好，其实从昨天开始我就感觉不太舒服，但是靠著吃药和热茶撑了过来。今天早上实在太难受了，就去医院检查，结果显示并非A型流感，看来只是普通的感冒所引起的不适。」

他接著表示：「早上时我的声音完全出不来，心想『到了晚上应该会好一点吧』，但似乎今天真的没办法完成〈光〉的舞台表演，所以特别来说声对不起。同时也非常感谢来到现场的 SHINee World（粉丝名）和在远处为我们加油的 SHINee World。我会尽快恢复并回来的。」

此外，《SMTOWN LIVE 2025》成功完成了首尔场演出，并预计从5月开始展开全球巡演。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻