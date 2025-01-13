为了学习而斗争？！黄旼炫《流氓读书会》里外表清秀，武力值爆表

男团NU'EST出身的黄旼炫将在新作《流氓读书会》展现了与众不同的学术热情。

TVING原创剧集《流氓读书会》公开了团体海报和主要预告片，这是一部喜剧风格的校园动作剧，讲述了虽然想要好好学习，但才华只集中在打架上的「尹佳敏」（黄旼炫 饰）在混乱的学校里为高考而努力的故事。

预告片内容十分吸引人，尹佳敏没有学习天赋，他找到的制胜法则就是流氓读书会。 为了在每天都有排位斗争的学校中找到学习的动力，他决定加入这里。 然而，寻找流氓读书会的过程并不顺利，「尹佳敏」卷入了各种斗争。



虽然尹家敏有著温顺的外表，但实际上他也具备令人意外的战斗力。 他将面临来自学校最大的挑战。 其他加入流氓读书会的成员包括李瀚琼（韩智恩 饰）、金世炫（李宗贤 饰）、李智友（申帅贤 饰）、崔熙媛（尹相贞 饰）和李俊（孔道宥 饰）等人。

海报中「尹佳敏」怀抱著心仪已久的流氓读书会，脸上满是期待与兴奋，身边的朋友们则在坚定地守护著他。 海报上写著「我们今天也在战斗，只为了学习」的标语，表明了「尹佳敏」与流氓读书会将在这所混乱学校中展开激动人心的活跃表现。 他将为了保护流氓读书会而展开激烈的动作战斗。



此外，《流氓读书会》将於23日（周四）在TVING平台上线。

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