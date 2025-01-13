為了學習而鬥爭？！黃旼炫《流氓讀書會》裡外表清秀，武力值爆表

男團NU'EST出身的黃旼炫將在新作《流氓讀書會》展現了與眾不同的學術熱情。

TVING原創劇集《流氓讀書會》公開了團體海報和主要預告片，這是一部喜劇風格的校園動作劇，講述了雖然想要好好學習，但才華只集中在打架上的「尹佳敏」（黃旼炫 飾）在混亂的學校里為高考而努力的故事。

預告片內容十分吸引人，尹佳敏沒有學習天賦，他找到的制勝法則就是流氓讀書會。 為了在每天都有排位鬥爭的學校中找到學習的動力，他決定加入這裡。 然而，尋找流氓讀書會的過程並不順利，「尹佳敏」捲入了各種鬥爭。



雖然尹家敏有著溫順的外表，但實際上他也具備令人意外的戰鬥力。 他將面臨來自學校最大的挑戰。 其他加入流氓讀書會的成員包括李瀚瓊（韓智恩 飾）、金世炫（李宗賢 飾）、李智友（申帥賢 飾）、崔熙媛（尹相貞 飾）和李俊（孔道宥 飾）等人。

海報中「尹佳敏」懷抱著心儀已久的流氓讀書會，臉上滿是期待與興奮，身邊的朋友們則在堅定地守護著他。 海報上寫著「我們今天也在戰鬥，只為了學習」的標語，表明了「尹佳敏」與流氓讀書會將在這所混亂學校中展開激動人心的活躍表現。 他將為了保護流氓讀書會而展開激烈的動作戰鬥。



此外，《流氓讀書會》將於23日（週四）在TVING平台上線。

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