【韩网热门】《大逃脱：The Story》最终6人阵容：3老+3新！网友：把那两位还给我们

TVING原创推理综艺《大逃脱：The Story》（《大逃出》）公开最终6人演出阵容。

姜镐童、金东炫、柳炳宰、高庚杓、伯贤和吕珍九成为新一季的成员。 其中前三位均为节目元老，后三人全新加盟。



tvN 热门综艺《大逃脱》（大逃出）是以密室逃脱为题材的综艺，2018年7月首播以破格的世界观、超乎想像的室内外封闭场景等超大规模受到许多观众喜爱，2019年制作第二季，接著2020年推出第3季、2021年推出第4季。 但是《大逃脱》系列主要PD郑钟渊PD2022年从 CJ ENM 辞职，而《大逃脱》新一季将由李宇亨CP负责。

韩国网友评论：

1. 神童、金钟旼呢??? 有点可惜，求新一季也好看

2. 还不如换个名字呢，又不是原来PD制作的

3. 超期待吕珍九

4. 为什么没有神童啊

5. Why，神童队长呢????

6. 有新一季出来我已经满意一般了，和之前《Crime Scene Returns》公开阵容时一样，都会有拉踩

7. 神童很有头脑，是和柳炳宰不一样的头脑，两人合作非常有趣，他俩无论是跟随剧情还是综艺感都很好，也很懂操控机械等，是不可或缺的成员啊，最重要的是每次解密完之后从来不会炫耀自己的功劳，让人很舒服

8. 听说吕珍九很喜欢这类情景剧，还蛮期待的

9. 吕珍九？？ 好新鲜啊，好奇

10. 之前剧情设置上有些不足，全靠成员们的综艺感救活了节目，这次是演员+爱豆

11. 这次加了story，是打算以剧情为主吗？

12. 神童可是这个节目的大脑啊，我最爱的三人是神童、柳炳宰和金钟旼啊

13. 完了，完全不期待

14. 能够接住姜镐童梗的人只有金东炫和柳炳宰啊，下面的三人从来没觉得有过综艺感

15. 如果是这个阵容的话，为什么不在P.O退伍的时候拍的呢？

16. 没有说新人不好的意思，单纯好奇为什么没有神童啊

17. 神童、金钟旼不可替代

18. 神童解答问题，柳炳宰解说，金钟旼间歇性天才/发现王，每个人的人设都不同，怎么办？ 怎么神童和金钟旼不在了???

19. 每次情况危急的时候都靠神童和金钟旼carry全场

20.吕珍九确实很新鲜，反正我也是因为有趣才好看的，幸好姜镐童还在

21. 哦吼，有伯贤哎

22. 我觉得有必要更替成员，但是很遗憾居然没有神通

图源：https://theqoo.net/square/3569840200

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