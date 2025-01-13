秘书太帅太体贴副作用！《我的完美秘书》第4集竟然停在这！收视飙至11.3%！

韩志旼与李浚赫主演的《我的完美秘书》首周全韩收视率仅5.2%、6.5%，第3集冲至10.5%后，第4集再飙至11.3%续占同时段第一名节目之位！且结尾引发热烈讨论！

*回顾上一集：‎〈韩志旼&李浚赫新剧《我的完美秘书》第3集收视率破10！网赞男女主颜值高、剧情舒适、化学反应超心动〉‎

第2集刘恩浩（李浚赫 饰）这完美秘书最令人心空的，莫过於数次伸手护著姜智允（韩志珉 饰）要撞上的头；第3集刘恩浩阻止替姜智允上错车、替姜智允贴OK绷都有更多肢体接触；第4集刘恩浩见姜智允的领子没拉好便喊了声「失礼」后伸出手帮她整理，还当黑骑士把酒抢来喝……最爆炸的是……



刘恩浩看著姜智允喝醉睡在办公室，认为不能丢下她，便坐下来一起睡。姜智允迷迷糊糊醒来，看著刘恩浩的脸忍不住伸手触摸，刘恩浩被她弄醒。「真帅……刘恩浩……」姜智允呢喃，脸向刘恩浩越靠越近……



下集预告，姜智允醒来后身边没人，搞不清楚是梦还是现实，刘恩浩也没承认，姜智允后来再问：「你为什么装不记得聚餐那天发生的事？你记得哪些事？」刘恩浩回答：「你希望我记得哪些事？」



YouTube已有剪辑影片破10万观看，网友留言「李浚赫演爱情剧让我的生活品质提高了，真的很幸福」、「快点亲亲然后交往吧」、「看著李浚赫的嘴唇真心动」、「像一束光一样久违的悸动，李浚赫❤」、「怎么等得了一周」、「下周快来，预告片太疯狂了」、「韩志旼细腻的演技太棒了，边感叹边看的」、「心脏跳得好厉害啊感谢，替我死去的心做CPR」……等等。

而Naver TV‎相关影片罕见地吸引百则留言讨论剧情，如「想知道是谁先有好感了，智允还是恩浩啊，是谁」、「男女主角两人好好看，漆黑的夜晚两个人在一起本身就诱发心动」、「真的是非常俐落又让人心动的戏剧，一直重播」、「好久没那么让人紧张了，感谢！选角大发」、「李浚赫演员真的❤最近要疯了，为什么现在才拍浪漫喜剧」、「韩志旼的演技也很突出啊」、「到底有没有接吻？？？为什么停在这里？」……等等。

《我的完美秘书》电视收视有望再涨，OTT的部分，韩国wavve仅输给人气综艺《我独自生活》；韩国Netflix登上第一，胜过《鱿鱼游戏2》及孔晓振与李敏镐的大作《问问星星吧》；台湾Hami Video同为第一；香港Netflix仅次《鱿鱼游戏2》。



可惜的是，昨（12）日有网友发现《我的完美秘书》咸俊浩导演正是五年前MBC踢爆的「酒后施暴的SBS戏剧部门PD」‎，此往事被掀出后延烧中，已有些网友表示知情后不想看《我的完美秘书》了。

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