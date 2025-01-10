毒唯管理官方帐号？STARSHIP微博转发IVE安兪真「AI换脸不雅照」 立即删除＋道歉，仍被批没诚意！

STARSHIP娱乐（星船）的官方微博帐号昨日（9日）转发旗下女团IVE成员安兪真遭AI换脸的照片，虽然第一时间就立即删除，但早被许多网友截图疯传。

스타쉽 미친새끼 아니야 뭐하는 짓이야 악플러 ai합성으로 만든 사진을 공식 계정으로 알티 하는거는 뭔 뜻이야 머리에 똥 찬거야 사람이 할짓이야#StarshipProtectANYUJIN @STARSHIPent @IVEstarship pic.twitter.com/o4mVg24GmQ — (@anyujinbar) January 9, 2025

随后，STARSHIP娱乐也立即上传道歉文，表示是工作人员在举报恶意贴文的过程中发生的事件，并向因为受到该贴文冒犯的艺人和粉丝道歉，并表示会更加重视帐号管理，避免再次发生。



而这也在韩网引发热烈讨论，有韩网友指出微博的转发不是像 X（推特）那样，按了转发后会跳到下一个画面，得再按发送才会转发成功。韩网友：「看来要解雇负责职员了」、「举报按钮和转发的按钮位置完全不一样，辩解真是呵呵」、「道歉也太没有诚意了」、「哇，那边的职员平时就在看 Deepfake 吗...」、「回归在即，到底在干什么？道歉信一点诚意都没有，更无语了」、「我追其他组合，唯独管理中国网页的工作人员经常这样」、「有生以来第一次看到挂著公司名字散布女子偶像的Deepfake」、「举报按钮确实不一样 ，粉丝们肯定很伤心」、「竟然是毒唯担任管理者」等等。

另外，IVE 即将在2月3日发行第三张韩语迷你专辑《IVE EMPATHY》，近日也陆续公开个人、团体概念照，展现6人6色魅力。而先行曲〈REBEL HEART〉将在1月13日公开，这次的歌曲会是什么样的风格？也备受期待！



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