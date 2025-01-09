客串SEVENTEEN夫硕顺BSS新歌MV的四位大明星！严正化、郑英珠等人惊喜现身～

人气男团 SEVENTEEN 活力小分队「夫硕顺」（BSS）新歌〈CBZ〉MV 的演员怎么那么眼熟！这篇直接为你解答。

昨天下午，夫硕顺（胜寛、DK、Hoshi）公开了第二张单曲专辑《TELEPARTY》的完整歌曲以及主打歌〈CBZ〉（青春就是现在！）的 MV。这张专辑以「与全世界所有人透过心电感应连接的派对」为主题，传达了夫硕顺对因辛苦的日常生活而疲惫不堪、忘记青春的现代人们支持和鼓励。



▼〈CBZ〉完整 MV：



一系列令人眼花缭乱的欢乐氛围中，首先出场的是歌手兼演员严正化，重现了她在《2023 MAMA》颁奖典礼上为 SEVENTEEN 颁发了首个大奖奖杯（年度专辑），意义非凡。前年她透过韩剧《车贞淑医生》再创事业高峰。



而演员郑英珠和葛潇辕（葛素媛）透过刻划一对因牛仔裤而争吵的母女来营造共鸣，早先演出《背著善宰跑》＆《她的日与夜》的女主妈妈获得更高的关注，令人印象深刻，葛潇辕则是电影《7号房的礼物》大家都熟悉的小女孩。



演员文尚勋则透过补习班「文老师」的概念角色来增添乐趣，这在YouTube上是相当有人气的系列短片，他出演过《非常律师禹英禑》和《D.P：逃兵追缉令》。



夫硕顺的人脉真的是太广啦！居然邀请到了这些大明星一起特别出演，让新歌 MV 更加丰富突出。

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