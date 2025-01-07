SM30周年演唱会起波澜！太妍爆公司未准备舞台，Wendy批公告延迟，SM与艺人矛盾升温？

女团少女时代成员太妍和Red Velvet成员Wendy缺席SM娱乐公司成立30周年演唱会的消息曝光，她们直接揭露了公司内部问题，预计会引发轩然大波。

6日，太妍通过粉丝沟通平台透露：「我很想在舞台上展现出色的表现，也充满热情地希望能表演两、三首歌曲，为此我向公司表达了意愿并一直等待。 但结果是，他们完全没有做准备，所以（我）根本没办法参与演出。」

她接著说：「我绝对不是因为没有热情或不想表演才缺席，我只是对舞台怀抱真心，想全力以赴而已，但公司并没有好好支持我，所以让我认真思考这到底是怎么回事。」太妍还向粉丝们解释道：「之所以说这些，是怕你们会误解我。」当粉丝提到「公司可能也有难言之隐」的时候，太妍回应说：「他们所谓的难言之隐其实是忘记告诉我罢了，他们当然会觉得难堪。」



SM娱乐公司将在1月11日-12日於首尔九老区高尺天空巨蛋举办「SMTOWN LIVE 2025 in Seoul」演唱会，此次演出阵容包括SM旗下大部份艺人，如KangTa、BoA、东方神起、Super Junior、孝渊、SHINee的Key和珉豪、EXO的Suho和灿烈、Red Velvet、NCT 127、NCT DREAM、aespa以及RIIZE等。

除了太妍，Wendy也宣布了缺席的消息。 在线售票平台Melon Ticket发布公告称：「Wendy因个人原因无法出演，对因出演阵容变更而带来的不便表示歉意，相关的退款可通过客服中心办理，且不会收取手续费。」



Wendy也向粉丝直接发声，表示：「或许有些人已经看到公告了，也可能还有人没看到。 其实，我和公司早在一个月前就谈好了，但公告却拖到今天才发布。 应该有很多粉丝在期待Red Velvet五人同台演出，对此我感到很抱歉。 作为30周年纪念，应该会有很多精彩的舞台，希望大家能度过美好的时光。 一直以来都很感谢，也很抱歉。」

因两位重量级歌手的缺席，最终SM娱乐公司与旗下艺人之间的不和传闻再次浮出水面。

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