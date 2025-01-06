网传金正贤「暴力式当面向徐玄道歉」，韩媒替其澄清仅发言「做了很多需要反省之事」

原定去年年末举行的《2024 KBS演技大赏》由於全国哀悼济州航空空难而延后，从直播节目改成预先录制方式，31日录制当天很快就传出金正贤为过去的争议当面向徐玄道歉，金正贤此举引起网友排山倒海批判，事情发酵后有部分媒体为金正贤澄清。

先回顾网友「炸锅」起源。金正贤2018年拍摄MBC电视剧《时间》时，在发表会上冷暴力对待搭档的徐玄，2021年虽传出和当时的女友徐睿知对他「Gaslighting」（煤气灯效应，一种心理操纵）有关系，但他难辞其咎，‎写了公开信向徐玄、向《时间》剧组道歉‎，后来也说明‎是自身身体问题、和徐睿知无关‎，而这并未平息网友的愤怒，大部分仍觉得金正贤此种道歉信没有担当、不算道歉，而几日前的《2024 KBS演技大赏》举行后，有网友爆料金正贤疑似当面向徐玄道歉，再度引发争议。



‎Theqoo‎有网友透露：「（金正贤获奖时）说每次活动的时候心情都很沉重，说很想道歉然后低下头，金正贤正在录KBS演技大赏节目，主持人还是徐玄，节目会不会原封不动播出还是未知数。」接著X（原Twitter）有不少网友发文批判，其中一则热门写道：「金正贤到底在想什么，在自己发表获奖感言的时候，向正在主持节目的徐玄道歉了？真是了不起，呵呵，第一次看到这么傲慢又自私的道歉。」



以上留言都引爆众网友不满，有人痛批金正贤利用公开场合当面向徐玄道歉「很暴力」、「没考虑徐玄心情」，也有人直言这和郑雨盛藉由《第45届青龙电影奖》获奖时为私生活争议道歉‎没两样。有些韩媒报导此事标题便写「金正贤直接向徐玄道歉」、「金正贤对徐玄无礼到底」、「金正贤公开道歉让KBS与徐玄为难」，但大部分媒体还是相当中立仅就他的感言内容再延伸6年前的《时间》争议。

而据‎《Sportv News》‎后来报导，澄清了金正贤当下获奖并没有提到徐玄，仅在感言中表示「做了很多需要反省的事情，心情一直很沉重」，并低著头说「非常想道歉」，和网传「当面道歉」可能有所差异。《Xsports News》‎亦报导他们确认了当下状况，金正贤并没有具体提到谁，只是发表了上述感想。《STARNEWS》‎等媒体则求证金正贤经纪公司Story J Company，公司表示金正贤确实道歉了但没有指明对象，金正贤发表此感想事先也没知会公司。

部分媒体虽做了更正报导，不过文末都提到「金正贤的道歉是否会公开还未知」，认为他的道歉有可能会被KBS剪掉。《2024 KBS演技大赏》预定在11日首播，届时金正贤的感言是否会一刀未剪播出会是关注焦点。

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