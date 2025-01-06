李荷妮加盟全新经纪公司，和实力派男演员卞约翰成同门

女演员演员李荷妮正式加盟综合娱乐公司「TEAM HOPE」。

TEAM HOPE是一家以支持演员多样化活动、发掘未来可期的新晋演员、通过健康的内容向大众传递希望为愿景成立的综合娱乐公司。 旗下艺人包括演员卞约翰、严太久、李佳燮、李珠英以及综合格斗选手崔胜宇。 李荷妮基於与长期合作的经纪人之间的信任，决定加入TEAMHOPE。



李荷妮去年在MBC金土剧《夜晚开的的花》中饰演「赵如花」一角，以18.4%的最高收视率刷新了MBC金土剧的历史记录，并凭藉该角色《夜晚绽放的花》荣获「第15届韩国电视剧大奖」的「大奖」，此外还获得了以下荣誉：「第60届百想艺术大赏」电视部门「女子最优秀演技奖」、「第29届消费者日KCA文化娱乐颁奖礼」的「观众票选年度演员奖」、「第32届韩国文化娱乐大奖」电视剧部门「最优秀演技奖」、「2024 SEOULCON APAN STAR AWARDS」中篇电视剧「女子最优秀演技奖」、「2024 MBC演技大赏」的「女子最优秀奖」，用数个重磅级奖项证明了自己的演技实力和不凡价值。



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