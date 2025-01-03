吊足胃口？！《鱿鱼游戏3》公开「英熙＆哲秀」宣传图、上线日6月27日后秒删！第二季预计收益达1.5万亿

《鱿鱼游戏2》在全球的热播，虽然公开初期呈现口碑两极化，对比第一季收获了一些差评，但仍不影响参演演员们的好演技，令众人名气再攀升，更为剧组和制片商带来了巨大的经济效益。

《鱿鱼游戏2》成为Netflix史上首周观看次数最多的内容。 自2024年12月26日公开以来，仅4天便创下了全球6800万次观看的纪录，按其7小时10分钟的总播放时长计算，总观看时长达4.876亿小时，这是Netflix史上首周最高观看数据。

这一季结束后关注度自然转向《鱿鱼游戏》第三季，Netflix发布了一张《鱿鱼游戏3》的海报并预告了上映日期，但随后迅速撤下，引发了更多好奇心。2025年1月1日，Netflix韩国官方帐号发布了一则内容为「英熙与哲秀，童心游戏尚未结束。《鱿鱼游戏》第三季，2025年公开，仅在Netflix播出」的影片，被视为《鱿鱼游戏3》的预告，其中除了《鱿鱼游戏》吉祥物英熙之外，还出现了新的男性人偶「哲秀」。

#오징어게임 시즌 3

포스터 공개, 살인 로봇 영희의 남친 철수 등장.

2025년 중 선보일 예정. pic.twitter.com/5ZXwHwFxBI — 익스트림무비 (@extmcommunity) December 31, 2024

英熙在《鱿鱼游戏》第一季和第二季中曾出现在「一二三木头人」游戏中，以冷酷抓拍移动玩家并进行射杀的方式给观众留下深刻印象。哲秀则与英熙类似，也有旋转的摄像头眼球，预计将成为象徵另一个残酷游戏的新角色。Netflix还首次在YouTube发布了该预告片，并在说明栏中写明「6月27日Netflix上线《鱿鱼游戏》」，但同样相关影片很快被设定为不可见状态。

对於秒删行为Netflix尚未作出任何说明，粉丝们的好奇心愈发强烈。同时有预测称《鱿鱼游戏2》的收益至少将达到1.5万亿（韩币，下同），这进一步提升了观众对下一季的期待。



根据媒体研究所K-EnterTechHub的分析，对比第一季与第二季的数据，第一季制作成本约为250亿，但创造了约1万亿的收益，收益率相当於制作成本的40倍。 不过第一季用了8天才登上排行榜首位，而第二季仅在公开两天内便在93个国家和地区的电视节目类别中夺得收视率第一。

此外，根据Flix Patrol统计，第二季在所有93个国家和地区中均排名第一，获得了满分（930分），显示出更快的增长趋势。第二季制作成本约为第一季的四倍，达1000亿。 以第一季的趋势为基础计算，预计第二季的收益至少可达1.5万亿。



K-EnterTechHub代表韩政勋表示：「虽然第二季的收益性可能不及第一季（制作成本的40倍），但仍可期待至少10倍以上的收益。此外，还可能带来Netflix股价上涨、新订阅使用者增加等附加效果，并再次确认韩国在全球内容战略中的核心角色。」

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