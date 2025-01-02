2025高雄樱花季有金秀贤！还有郑恩地、李泳知！动力火车照片巧撞衫SJ-D&E XD

7-ELEVEN统一超商一年一度主办的「7-ELEVEN高雄樱花季」即将到来，公开卡司除了韩国歌手Apink郑恩地与李泳知之外，竟然还有演员金秀贤！

「高雄樱花季」去年韩星阵容有BoA、Super Junior-D&E、SHINee Key与MAMAMOO华莎‎，今年邀了金秀贤、Apink郑恩地与李泳知，还有台韩两地发展的女团GENBLUE幻蓝小熊。金秀贤肯定是阵中最令人惊喜的，毕竟「高雄樱花季」属「音乐节」，大多邀请歌手表演。



金秀贤虽非专业歌手，但他为了粉丝见面会可是练过多首歌曲，今年7月就曾来台举行粉丝见面会，诚意满满，而见面会门票可是秒杀，没能抢到的粉丝可得把握「高雄樱花季」了。



郑恩地与李泳知的演出消息也很受欢迎，官方已预告郑恩地会唱Apink名曲、今年在主演的《她的日与夜》里掀起回忆杀的〈Mr. Chu〉‎！还卖关子李泳知可能会带来〈Small Girl〉或节目《the seasons》上与ROSÉ的〈APT.〉合作舞台！？



有趣的是，台湾双人演唱组合动力火车的宣传照，竟「撞衫」前阵子才与7-ELEVEN推出联名商品的Super Junior-D&E，都是紫色西装和绿色西装的搭配，让网友笑说7-ELEVEN是不是让动力火车穿同一套呢XD！



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