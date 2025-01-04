《鱿鱼游戏2》口碑两极化，但孔刘演技爆表，自称「享受反派演技」！观众：希望能有以西装男为主题的外传

席卷全球的Netflix《鱿鱼游戏》第二季终於在12月26日揭开神秘面纱。 由於第一季的巨大成功，观众对此寄予厚望，因此从首播当天开始便引发了多种评价。

26日当天Netflix公开了《鱿鱼游戏》第二季全七集，总时长约七小时。 剧情聚焦於下定决心复仇并重新参加游戏的成奇勋（李政宰 饰），以及迎接他的Frontman（李炳宪 饰）之间的激烈对决，并展开了新一轮的真实游戏。

前两集中展示了成奇勋为了进入游戏复仇而努力奋斗的故事。 他试图找到派发游戏邀请卡的男人（孔刘 饰）。 与第一季类似，孔刘身穿西装四处行走，向人们发起「摔纸片」的挑战，比赛输了就被扇耳光，赢了则获得10万（韩币，下同）。 然而在第二季中，该角色显现除了更加恶劣且带有反社会人格的特徵，给观众们留下了深刻的印象。 作为从未出演过反派角色的演员，孔刘在新一季中的表现引发了观众的寒意，网友纷纷表示：「真的像个疯子」、「演技太好了，看得人完全投入，甚至让人觉得厌恶」、「主角不是李政宰，而是孔刘」、「希望能有以西装男为主题的外传」等，给予高度评价。



孔刘本人也在最近的采访中表示，对於《鱿鱼游戏2》的角色非常满意，「这是一个我从未尝试过的角色，与其他人物没有太大的关联，可以自由地演绎出独属於我自己的风格，非常享受这样的表演。」

不过即使是演技如孔刘这般扎实的实力派，哪怕他诠释出了「人生演技」，获得了无数观众的好评，但《鱿鱼游戏2》的整体评价却呈现两极分化。 国内外媒体和观众对其评价各异。 夸赞如《Variety》、《独立报》（The Independent），前者赞扬该剧通过扩展的世界观带来了完全的沉浸感，并指出该系列不仅仅是娱乐作品，而是反映了全球不断恶化的危机，为我们的现实提供了一面镜子。 后者认为第二季克服了第一季的局限，同时成功继承了其优势。 该剧揭示了社会最阴暗的一面，并深刻刺痛了观众的心灵。



而《纽约时报》（NYT）、《今日美国》（USA Today）、《卫报》（The Guardian）等外媒则给出了相反的评价。 《纽约时报》以「鱿鱼游戏亮起红灯」为题撰文，批评第二季的故事停滞不前，仅仅展示了更风格化的杀戮场面，但缺乏真正的创新。 文章认为观众会看到与第一季相似的情节，而第二季花费了七个小时却未能在故事拓展上投入更多精力。

《今日美国》觉得第二季仍然暴力，但已经不再令人震撼，反而令人失望。 第二季虽在多方面延续了第一季的风格，但却缺少以往的锋芒和独创性，甚至未能传递导演黄东赫提及的反资本主义讯息。 《卫报》（The Guardian）批评节奏不均，指出剧情进入动作场面前耗时过长，但仍赞赏了意料之外的剧情发展和某些强烈的反转场景。

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