久违归来！BTS防弹少年团6月全员退伍、有望拯救HYBE股价，「酒驾成员」去留成争议焦点

熬过兵役期，防弹少年团终於将在2025年迎来全员退伍。所属社HYBE娱乐去年因NewJeans解约风波等问题而经历大幅股价动荡，今年有望抓住这棵救命稻草「起死回生」，但部份网友仍然对酒驾成员保持抵触情绪。

今年6月防弹「退伍季」

防弹少年团从2022年12月柾国入伍开始进入全员服役阶段，去年6月，最早入伍的Jin率先完成兵役义务、在请假前来的成员们簇拥之中退伍，随后J-Hope也在10月完成兵役。



其余5位成员目前分别在不同部队或机构履行兵役：RM在陆军第15步兵师团的胜利部队担任军乐兵，Jimin在第5步兵师团下属炮兵旅，柾国也在同一部队担任烹饪兵（炊事兵），V在第2军团「双龙部队」军事警察特勤队（SDT），SUGA因肩膀旧伤以社会服务要员身分服役（替代役）。

今年6月防弹少年团将迎来「退伍季」：RM和V将於6月10日同时退伍，Jimin和柾国将於次日同时退伍，SUGA则将在6月22日退伍。

兵役期间热度不减

成员们服役期间也陆续发行SOLO歌曲并取得不错成绩，例如柾国的《Seven》、Jimin的《Like Crazy》都曾冲到Billboard榜首，RM发行了《Come back to me》《LOST！》《Groin》《Domodachi 》等多支单曲，V也发行了单曲《FRI（END）S》《Winter Ahead》和写真集《TYPE 1》等，还在入伍前秘密拍摄了IU新歌《Love Wins All》的MV，去年1月惊喜公开。



防弹少年团於2013年6月出道，2023年出道十周年因两位成员正在服兵役而未能团聚庆祝，今年将迎来终於全员退伍，令人对完整体防弹少年团更加期待。

HYBE股价救星

防弹少年团所属社HYBE娱乐去年可谓风波不断，先是与子公司ADOR老板闵熙珍矛盾大爆发、互相起诉，随后ADOR旗下由闵熙珍负责栽培的新人女团NewJeans也决定出走，在去年底宣布与ADOR合约无效。

受此影响，HYBE股价从去年4月开始出现剧烈波动，去年9月触底最近一年最低数字15万韩元左右，目前维持在18~19万区间。

作为HYBE的招牌男团，防弹少年团自然被寄予厚望拯救HYBE股价，HYBE也已将目标股价定到30万韩元。 不过防弹少年团退伍后是立即合体回归，还是会短暂休养等到2026再发专辑，目前仍是未知数。



SUGA酒驾争议

对於防弹少年团合体一事，目前网友粉丝中仍存在争议，其中一项就是SUGA的去留。 SUGA去年8月服替代役期间酒驾自摔被警察发现，现场酒测值高达0.227%，远超过韩国吊销驾照标准0.08%。 所属社最初称SUGA的骑乘工具只是「电动滑板车」，后来被证实是量刑度更高的「电动机车」，最终被罚款判处1,500万元韩币。 SUGA本人也两度道歉，坦承让喜欢他的人失望，也拖累团队名声，十分后悔和痛苦、正在反省。

不过道歉并未平息网友不满，很多人认为酒驾偶像无法给青少年树立正确榜样，甚至可能连出演电视节目都有困难，希望他退团以免继续拖累防弹。



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