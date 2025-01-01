郑进湾要回来了？韩媒曝《杀人者的购物中心》4月开始拍第二季，李栋旭、金慧峻、赵汉善等都将出演

郑进湾！郑进湾！郑进湾！终於要回来了吗～～

今日（1日）据韩媒 StarNews 报导，Disney+原创系列《杀人者的购物中心》将在2025年4月投入第二季的首次拍摄。据报导，第一季的李栋旭、金慧峻、徐贤宇、赵汉善、朴智彬、金海娜、李泰英、金民等都将继续出演《杀人者的购物中心》第二季。



《杀人者的购物中心》讲述失去父母后由叔叔抚养长大的侄女郑智安（金慧峻 饰），在叔叔郑进湾（李栋旭 饰）突然去世后知道了可疑购物中心的真实面貌，并将讣告告知顾客们发生的故事。在最后一集中，贝尔（赵汉善 饰）完全没有登场、把信（金民 饰）和苏敏惠（金海娜 饰）去哪里了、郑进湾是怎么假死的等都没有解开，因此不少观众都在敲碗第二季。



《杀人者的购物中心》上线后受到全球观众的喜爱，美国的《时代杂志》、英国的NME等海外媒体也评价《杀人者的购物中心》是展现 K-Drama 体裁多样性的优秀标本、优秀的故事情节的代表性事例等。而李权导演在去年3月曾表示：「正在构思第二季，但并不容易，还在想要讲什么样的故事、要如何呈现。」那就....一起期待屋哩郑进湾回来吧！



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