【韩网热门】朴成焄新作要和润娥合作！谜片封面时间曝光后，网友：姊姊快逃

Netflix年度大剧《鱿鱼游戏2》主演之一朴成焄，30日下午在个人IG限时动态PO出一张模仿《鱿鱼游戏》的谜片封面，虽然立即进行删除但仍被不少网友看到，当事人也立即做出道歉和解释。

*延伸阅读：手滑闯大祸！《鱿鱼游戏2》朴成焄PO「鱿鱼谜片」秒删、道歉称「看DM时失误上传」，画面震惊网友

Theqoo上有网友以「今天将《鱿鱼游戏》谜片封片上传在限动上的男演员的下一部作品」的内容，透露朴成焄的新作为tvN土日剧《暴君的主厨》，预计明年下半年播出，是一部浪漫喜剧片，女主角为女团少女时代出身的演员润娥。

韩国网友评论：

1. 润娥，快逃

2. 救救润娥

3. 润娥是我最爱的女演员，心疼

4. 保护润娥

5. 还没开拍吧???? 希望你懂事，自己离开

6. 润娥姊姊快跑，能不能换个男主啊

7. 这部剧导演很会拍，导演和女主都好可惜啊

8. 这又不是犯罪，而且韩国男人都看黄片啊，只不过他是看了不小心被发现了而已，不可能换掉的，哪怕换成其他男演员，也没有任何意义啊

9. 确实很有全宰寯的风格

10. 以后看到他的那张脸就会想起谜片封面

11. 即使换人也都一样，当然换了他更好

12. 导演是《来自星星的你》的张太侑吧，我那么期待！之前阵容公开阵容的时候反响那么好，谁能想到现在会变这样

13. 这又不是犯罪，虽然我也很喜欢润娥，但是他们也只是合作拍戏而已，肯定也会保持距离的啊，这里的留言都是些什么啊

14. 有谜片封面又怎么样？ 影响到别人了？？ 大家反应太过激了吧

15. 完全就是瞬间跌落啊

16. 这是一部浪漫喜剧啊，一看到他就会联想到这件事情

17. 反正这剧是女主独挑大梁的大女主剧，没关系

18. 我那么期待这部剧，全宰寯，你为什么这样啊

19. 脏死了，这让我这么看浪漫喜剧啊

20. 啊，其实他俩搭档还蛮新颖的

21. 这应该不是手滑上传错了，大家怎么这么偏爱男艺人

22. 把本人的作品做成谜片，他不应该生气吗????

23. 搭档演员又有什么错呢

24. 啊，我正在看《陌生人》，他演警察演得特别像，和秀英也很有cp感，啊啊啊啊啊啊，滤镜碎了

原文：https://theqoo.net/square/3552028535

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻